Apple запатентувала гаджет для вимірювання тиску

Компанія Apple запатентувала дизайн для переносного монітора артеріального тиску – манжет із датчиком, який відстежує тиск.

У новому гаджеті Apple будуть встановлені система вимірювання артеріального тиску з датчиком; розширюваний елемент, що містить безліч розширюваних осередків, і виконавчий механізм.

Відповідно до патенту, пристрій повинен мати один датчик для вимірювання тиску крові, коли він протікає через руку або ногу користувача.

Існує також “виконавчий механізм” для вимірювання того, який тиск необхідно вважати хорошим.

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Чи планує компанія Apple інтегрувати розробку з платформою Apple Watch або самим пристроєм Apple Watch, поки невідомо.

Після отримання патенту компанії доведеться пройти безліч тестів від організації FDA, перш ніж новий гаджет потрапить на ринок.

Нагадаємо, 4 червня на конференції WWDC 2018 Apple представила нові операційні системи iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.

Фото: appft.uspto.gov