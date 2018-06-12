Більше не iPhone. Названо найбільш продаваний смартфон у світі

Samsung Galaxy S9+ витіснив iPhone X компанії Apple з позиції найбільш продаваного телефону у світі.

Найбільш продаваним телефоном у світі став Samsung Galaxy S9+, що надійшов у продаж навесні 2018 року.

Samsung Galaxy S9+ і S9 займають 2,6% світового ринку смартфонів, повідомляє Counterpoint Research.

При цьому всі три телефони Apple 2017 року трохи відстають від цих показників.

iPhone X продається вже більше шести місяців. У квітні він все ще був найбільш продаваним пристроєм Apple і займав 2,3% світового ринку.

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iPhone 8 Plus йде нарівні зі старшим братом і так само має 2,3% ринку, тоді як iPhone 8 – 2,2%.

– Продажі Apple падають, але це не пов’язано з помилками компанії. Вся справа лише в сезонності: на підході нові пристрої і користувачі втрачають інтерес до поточних, – переконані аналітики.

До слова, нещодавно користувачі iPhone X знайшли недолік, через який смартфон заповнює внутрішню пам’ять випадково зробленими скріншотами.