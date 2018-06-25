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Датчик пульсу і шумозаглушення: Apple випустить нові навушники

Компанія Apple Inc. планує в 2019 році випустити оновлену версію своїх навушників AirPods із шумоізоляцією та захистом від вологи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Як очікується, AirPods 3-го покоління оснастять системою шумозаглушення і зроблять водостійкими.

– Очікується, що в 2019 році навушники коштуватимуть більше за нинішню модель в $159, і це може означати, що Apple розведе AirPods за сегментами, як зробила це з iPhone, – повідомляє видання.

Планується, що нові навушники від Apple конкуруватимуть з моделями середнього цінового діапазону від Bose і Sennheiser.

За словами джерела, спочатку вони повинні були вийти в кінці 2018 року, але запуск перенесено на початок 2019 року через проблеми з розробкою.

Крім того, компанія працює над бездротовим футляром-зарядкою для навушників, який буде сумісний з зарядним пристроєм AirPower.

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Можливо також, що в AirPods вмонтують датчики пульсу.

Нагадаємо, у смартфонах Apple може з’явитися роз’єм USB Type-C.

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