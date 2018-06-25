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Xiaomi Redmi 6 Pro: вийшов бюджетний клон iPhone X

Китайська компанія Xiaomi випустила смартфон Redmi 6 Pro, який за своїми характеристиками є бюджетним клоном iPhone X.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Про це пише Android Authority.

Штучний інтелект і сканер обличчя стали ключовими особливостями гаджета.

В основу смартфона ліг чіп Snapdragon 625 з акумулятором ємністю 4000 мАг.

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Також новинка отримала основну камеру з роздільною здатністю 12 + 5 МП і фронтальну на 5 Мп.

Форма камери відповідає тій, яку отримав iPhone X. Також смартфон отримав популярну монобровь.

Діагональ екрану становить 5,84 дюйма.

Обсяг оперативної пам’яті становив від 3 до 4 Гб, а вбудованої – від 32 до 64 Гб.

До слова, дізнайтеся ціну та характеристики нового флагмана Xiaomi Mi 8.

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