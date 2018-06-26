Vivo NEX: у Китаї вийшов смартфон з селфі-перископом

У Китаї стартував продаж унікального смартфона Vivo NEX з безрамковим дисплеєм і найоригінальнішою селфі-камерою.

У Vivo NEX дисплей майже повністю покриває лицьову сторону (на 91,24%). 8-мегапіксельна селфі-камера розміщена на спеціальному перископі, який виїжджає з верхнього торця. Механізм виявився досить надійним і за словами виробника, витримає 50 тис. циклів підйому-спуску, пише Сегодня.

Розмовний динамік теж відсутній. Замість нього використовується технологія вібрації скла Screen SoundCasting – голос співрозмовника користувач чує через сам корпус смартфона.

За 6.59-дюймовим Super AMOLED-екраном прихований сканер відбитків пальців. Сам екран має розподільну здатність 2316×1080 пікселів.

За швидкодію відповідає флагманський 8-ядерний процесор Snapdragon 845, оперативної пам’яті 8 ГБ, вбудованої – 128 або 256 гігабайт. Vivo також оптимізувала ПО для ігор на движку Unreal Engine, що особливо оцінять любителі пограти в PUBG Mobile.

Фото: androidauthority.com.

Основна фотокамера отримала подвійну оптику: 12-мегапіксельний сенсор (f / 1.8) з технологією швидкого автофокусування Dual Pixel і 4-осьової оптичною стабілізацією, а 5-мегапіксельний фотосенсор використовується в портретному режимі для фотографій з розмитим фоном.

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Живить апаратну начинку потужний акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки через USB Type-C. Працює смартфон під управлінням Android 8.1 Oreo з попередньо встановленою оболонкою Funtouch OS. За звук відповідає підсилювач SSM6322 і ЦАП CS43199.

А ось NFC модуля в смартфоні не виявилося, так що безконтактні платежі апарат не підтримує.

За топову версію з 256 ГБ пам’яті виробник просить $ 780 (20 500 грн).

До слова, інша китайська компанія Oppo також показала смартфон із висувним блоком камер.