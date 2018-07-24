Китайська компанія Xiaomi анонсувала на презентації в Мадриді дві нові моделі смартфонів — Mi A2 і Mi A2 Lite на чистому Android за програмою Android One.

Про це повідомляє Mobiltelefon.

Xiaomi анонсувала нову версію бюджетного смартфона в квітні 2018 року — він отримав подвійну камеру, витягнутий екран 18:9 і новий процесор. Тепер же компанія розкрила європейські цінники на цю та Lite-модель:

Mi A2 4ГБ+32ГБ за 249 євро

Mi A2 4ГБ+64ГБ за 279 євро

Mi A2 6ГБ+128ГБ за 349 євро

Mi A2 Lite 3ГБ+32ГБ за 179 євро

Mi A2 Lite 4ГБ+64ГБ за 229 євро

Продажі смартфонів почнуться в липні 2018 року в 40 країнах світу, включаючи Росію, Україну і Білорусь.

Xiaomi Mi A2 оснащений 5,99-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2160×1080 пікселів і співвідношенням сторін 18:9. IPS-екран, займає 77% передньої панелі, уникнув популярного тепер вирізу, але кути матриці все ж скруглили. Чіпсет Snapdragon 660 складається з чотирьох ядер на 2,2 ГГц і ще чотирьох на 1,8 ГГц, за обробку графіки відповідає Adreno 512.

Вбудовані роз’єми USB 2.0 Type-C і два слоти для SIM, присутній сканер відбитків пальців і інфрачервоний порт, підтримує стандарти Wi-FI 802.11 ac, Bluetooth 5.0, A-GPS і GLONASS і швидка зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0. Ємність акумулятора дорівнює 3000 мАч. Габарити пристрою становлять 158,7×75,4×7,3 мм, вага — 166 гр.

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Mi A2 Lite





Нові Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite – ціни і характеристики смартфонів / 3 фотографии

Технічні характеристики:

Габарити: 149,33×71,68×8,75 мм, 178 р. Дісплей: 5,84″, 2280×1080, (~432 ppi), IPS LCD.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 625, 2,0 ГГц, Adreno 506.

Камера: 12+5 Мп (основна подвійна), 5 Мп (фронтальна).

Пам’ять: 3/4 ГБ оперативної, 32/64 ГБ постійної, слот microSD.

Акумулятор: 4000 мАч.

ОС: Android 8.1 Oreo (One).

Зв’язок: microUSB 2.0, 3,5-міліметровий роз’єм, два слоти для SIM.

Кольори корпусу: блакитний, чорний, золотий.

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Фото: mi.com.