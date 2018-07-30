На знімках представлені заводські макети майбутніх пристроїв. Діагональ екранів гаджетів – 6,5 і 6,1 дюйма.
У мережі з’явилися перші “живі” знімки майбутніх iPhone 9 і iPhone X Plus. Фотографії опублікував на своїй сторінці у Twitter авторитетний інсайдер Бенджамін Гескін.
Судячи із зовнішнього вигляду, на знімку показані не справжні гаджети, а їхні заводські макети.
Під час створення макетів грунтувалися на виробничих схемах.
iPhone 9 та iPhone X Plus: перші “живі” фото / 3 фотографии
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Гаджети мають діагональ екранів 6,5 і 6,1 дюйма. Останній є бюджетною моделлю з ЖК-екраном і одинарної камерою.
До слова, раніше експерти назвали ціну нової базової версії iPhone.
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