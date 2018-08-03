Samsung опублікував промо нового Galaxy Note 9 за тиждень до презентації

Samsung опублікувала офіційне промо-відео нового смартфона Galaxy Note 9 за 6 днів до презентації.

Ролик швидко видалили з YouTube, а користувачі встигли скачати.

У відео демонструється Galaxy Note 9 і жовтий стилус. Йому присвячена окрема частина ролика.

Батареї нового Galaxy Note 9 вистачить на весь день роботи, а датчик відбитків пальців тепер розташовується під камерами, а не збоку від них.

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У промо-ролику повідомляється про можливість розширити пам’ять смартфона до 1 терабайта за допомогою установки картки пам’яті на 512 гігабайт.

Однак, як зазначило видання The Verge, компанія не могла розкрити основні нововведення: можливо, що в смартфон вбудували штучний інтелект або користувачів чекають на серйозні поліпшення камери.

Невідомо, чи випадково компанія виклала промо-матеріали, або влаштувала нвмисний витік.

До слова, Samsung створює літаючий планшет, що керується очима.