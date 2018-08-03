Samsung опублікував промо нового Galaxy Note 9 за тиждень до презентації

Samsung опублікувала офіційне промо-відео нового смартфона Galaxy Note 9 за 6 днів до презентації.
Ролик швидко видалили з YouTube, а користувачі встигли скачати.
У відео демонструється Galaxy Note 9 і жовтий стилус. Йому присвячена окрема частина ролика.
Батареї нового Galaxy Note 9 вистачить на весь день роботи, а датчик відбитків пальців тепер розташовується під камерами, а не збоку від них.
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У промо-ролику повідомляється про можливість розширити пам’ять смартфона до 1 терабайта за допомогою установки картки пам’яті на 512 гігабайт.
Однак, як зазначило видання The Verge, компанія не могла розкрити основні нововведення: можливо, що в смартфон вбудували штучний інтелект або користувачів чекають на серйозні поліпшення камери.
Невідомо, чи випадково компанія виклала промо-матеріали, або влаштувала нвмисний витік.
До слова, Samsung створює літаючий планшет, що керується очима.