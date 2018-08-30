Презентація Apple у вересні 2018 – дата

Apple проведе 12 вересня конференцію, на якій, як очікується, будуть представлені нові моделі iPhone.
Компанія Apple розіслала журналістам запрошення на конференцію 12 вересня.
За даними Bloomberg, Apple покаже три нових моделі айфонів, у тому числі збільшену модель iPhone X з діагоналлю 6,5 дюйма (у звичайного iPhone X – 5,8 дюйма), а також більш дешеву версія цього телефону з LCD-екраном.
Apple традиційно представляє нові моделі телефонів восени. iPhone X, остання флагманська модель, була представлена 12 вересня 2017 року і надійшла в продаж у листопаді.
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Нагадаємо, у мережі вже обговорюють характеристики новинок, а також фото та відео яблучних гаджетів.
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