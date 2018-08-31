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iPhone XS і Apple Watch Series 4 розсекретили до прем’єри

До офіційної презентації нових смартфонів Apple, яка відбудеться 12 вересня, у мережі з’явилися зображення смартфонів iPhone XS і годинника Apple Watch Series 4.

У мережі було опубліковано рекламні зображення смартфонів iPhone XS і годинника Apple Watch Series 4. Офіційна презентація новинок відбудеться 12 вересня. Про це пише MacDigger.

Відомо, що представлені будуть два iPhone з OLED-екранами діагоналлю 5,8 і 6,5 дюйма на вибір.

Що стосується “розумного” годинника Apple Watch Series 4, то він практично не змінився в дизайні.

Однак збільшилася площа екрану – приблизно на 15 відсотків.

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Площа екрана в Apple Watch Series 4 збільшилася завдяки зменшенню рамок навколо дисплея. Фото: macdigger.ru.

Нагадаємо, у мережі вже обговорюють характеристики новинок, а також фото та відео яблучних гаджетів.

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