Учені зламали Android-смартфон через динамік

Учені створили програму, що здатна аналізувати невеликі зміни положення динаміка.

Група вчених з Ланкастерського університету у Великій Британії змогла вкрасти графічний ключ смартфона, використовуючи лише його мікрофон і динамік.

Дослідження опубліковано в електронній бібліотеці ArXiv.org..

Учені винайшли спеціальну програму SonarSnoop, яка дозволяє користувачеві майже напевно дізнатися графічний пароль від гаджета іншої людини, перебуваючи від неї на відстані.

Для цієї операції потрібно, щоб цей додаток було встановлено на двох смартфонах. Одразу після встановлення SonarSnoop автоматично отримує права на управління динаміком і мікрофоном і з’єднує обидва пристрої. Потім програма змушує динамік виробляти звук на частоті, недоступній людині, і аналізує дані динаміка, що збирає звук, що відбивається від навколишніх предметів.

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Як заявляють творці, програма здатна аналізувати невеликі зміни положення динаміка, що виникають, коли людина торкається пальцем екрану. Саме за характером цих коливань можна встановити положення пальця на екрані та напрямок його руху. Можливий код виводиться на іншому пристрої. Для демонстрації вчені використовували смартфон Samsung Galaxy S4. Після проведеного випробування програми вона дозволила відкинути 70% варіантів ключа.

Учені відзначають, що пристрої на базі iOS теж можна зламати подібним способом, але їхнє дослідження поки проводилося тільки зі смартфонами на базі Android.

До слова, раніше вчені знайшли спосіб зламати телефон на Android, якщо сісти від нього на відстані в 5 метрів.