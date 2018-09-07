Продати iPhone: за скільки і як підготувати

Як продати iPhone – питання, основна складність якого полягає у тому, щоб визначити, за скільки можна продати айфон і не втратити на цьому гроші.

Продати iPhone у сучасному світі досить легко. Головне – підготувати пристрій до продажу, визначити ціну та виставити оголошення з фотографіями. Як швидко продати смартфон, читайте нижче.

Підготуйте iPhone до продажу

Для того, щоб ваш пристрій був готовий до продажу, потрібно відв’язати його від облікового запису iCloud і повернути апарат до заводських налаштувань.

Перед тим, як вийти зі свого iCloud, зробіть резервну копію своїх налаштувань, даних і додатків. Це можно зробити у розділі iCloud>Резервна копія.

Стандартно ви маєте в Apple 5 гігабайт на хмарному сервері. Якщо вам потрібно більше пам’яті, створіть резервну копію на комп’ютері за допомогою iTunes.

Після цього відключіть обліковий запис iCloud. Для цього перейдіть: Параметри>Загальні>Скинути>Стерти вміст.

Останній щабель під час підготовки iPhone до продажу – це повернення пристрою до стартових налаштувань. Перейдіть у розділ Загальні>Скинути>Скинути всі налаштування>Видалити iPhone. Після перезавантаження ви отримаєте “новий” iPhone.

Сфотографуйте iPhone

Зробіть декілька чітких фотографій передньої та задньої частини свого старого iPhone. Краще буде, якщо ви також сфотографуєте усі сторони пристрою зблизька, щоб було видно, наскільки потертий чи подряпаний апарат.

Також необхідно сфотографувати аксесуари для вашого iPhone:

навушники;

зарядний пристрій;

USB-кабелі і т. д.

Найкраще їх зібрати належним чином, так, як вони лежали в коробці.

Підготуйте опис для пристрою, який ви хочете продати. Його характеристики легко можна знайти у сусідній пропозиції на сайті дошки оголошень.

Як визначити ціну?

Візьміть середню ціну нового офіційного пристрою (1000$. – приклад) та середню ціну такого самого нового “сірого” апарата (800$. – приклад). Отже, можемо свій вживаний продавати так (900$ мінус 30%, якщо він у гарному стані. Якщо iPhone у поганому стані, можна скинути 35%).

Читайте: Презентація Apple у вересні 2018: характеристики, ціни та фото нових iPhone

Виставити оголошення

У мережі є безліч місць, де можна виставити оголошення про продаж свого старого iPhone. Продати пристрій можна в Україні, наприклад, скориставшись спеціалізованим сайтом типу OLX. Також можна продати апарат за кордоном. Ось найпопулярніші сайти:

eBay

Amazon

Walmart

Нагадаємо, Apple проведе 12 вересня конференцію, на якій, як очікується, будуть представлені нові моделі iPhone.