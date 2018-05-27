PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Свята Трійця: привітання у віршах/

Свята Трійця: привітання у віршах

Цього року День Святої Трійці відзначається 27 травня. Це християнське свято, що відзначається на п’ятдесятий день після Великодня. Факти ICTV підготували привітання з Трійцею 2018, написані в віршах для ваших друзів, рідних і близьких.

Трійця – одне з головних християнських свят. У цей день на святих апостолів, послідовників Ісуса Христа, зійшов Святий Дух, який і символізує триєдність Бога.

Читайте: Трійця 2018: історія, традиції і заборони

У церквах на це торжество проходять вечірні служби, де співають молитви і моляться про життєвий благо людей.

Привітання у віршах на Трійцю

1

У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Життя за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєї безмежної
Від біди оберігати

2

В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.

3

Дух святий зійшов з небес
Для звершення чудес.
Дав апостолам наказ
Проповідувати серед нас
Про всі Божих справах
На різних мовах.
Храм явленье увінчав.
День урочистим той став.
В душах оновлення.
Наші вітання!

4

Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!

5

Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають:
Із Зеленими святами
Щиро нас усіх вітають!

6

Хай Трійця Святая в любові єднає

Парафію нашу в єдину родину,

А мир, мов голубка над нами літає

Ми Богу приносим молитву уклінно:

 

За достойну громаду, що храм возводила.

Завжди і у всьому вам Бог допоможе,

Щоб довго й щасливо на світі ви жили,

Дітьми називала вас Матінка Божа.

 

Майстриням за прекрасне вишиття,

Що в храмі райським квітом процвітає

Хай скрасить Господь долю і життя,

Здоров’я і натхнення посилає!

7

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Які ми з правіку любов’ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м*ята,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять доокола і діти, і внуки,

А з ними козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатерті – батькові руки,

І мамині руки – два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В зелену неділю, неначе в Соборах, –

Довкола любові Вкраїнська рідня.

8

Воскресіння, Трійця світла!
Вітаю, хочу побажати,
Щоб мрії виконувалися заповітні,
Щоб смутку і горя не знати.
Нехай любов’ю, надією і вірою
Наповнює Господь твої дні.
Не скупися, віддавай повної мірою
Близьким людям запаси любові.

9

Нехай Трійця тобі
Свої подарунки дарує:
Везінням в долі,
Любов’ю хай обдарує,
Господня благодать
Нехай на тебе проллється,
Щоб жити і процвітати —
Все в житті вдається!

10

В день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!

Нагадаємо, раніше Факти ICTV підготували ворожіння та прикмети на Трійцю 2018.
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка