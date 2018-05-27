Свята Трійця: привітання у віршах

Цього року День Святої Трійці відзначається 27 травня. Це християнське свято, що відзначається на п’ятдесятий день після Великодня. Факти ICTV підготували привітання з Трійцею 2018, написані в віршах для ваших друзів, рідних і близьких.
Трійця – одне з головних християнських свят. У цей день на святих апостолів, послідовників Ісуса Христа, зійшов Святий Дух, який і символізує триєдність Бога.
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У церквах на це торжество проходять вечірні служби, де співають молитви і моляться про життєвий благо людей.
Привітання у віршах на Трійцю
1
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Життя за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєї безмежної
Від біди оберігати
2
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
3
Дух святий зійшов з небес
Для звершення чудес.
Дав апостолам наказ
Проповідувати серед нас
Про всі Божих справах
На різних мовах.
Храм явленье увінчав.
День урочистим той став.
В душах оновлення.
Наші вітання!
4
Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!
5
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають:
Із Зеленими святами
Щиро нас усіх вітають!
6
Хай Трійця Святая в любові єднає
Парафію нашу в єдину родину,
А мир, мов голубка над нами літає
Ми Богу приносим молитву уклінно:
За достойну громаду, що храм возводила.
Завжди і у всьому вам Бог допоможе,
Щоб довго й щасливо на світі ви жили,
Дітьми називала вас Матінка Божа.
Майстриням за прекрасне вишиття,
Що в храмі райським квітом процвітає
Хай скрасить Господь долю і життя,
Здоров’я і натхнення посилає!
7
Зелена неділя у батьковій хаті,
І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.
Які ми з правіку любов’ю багаті.
Зелена неділя у нас за столом.
Церковні подзвони і поля освята.
З любистку-барвінку горять три свічі.
І хата свята, і освячена м*ята,
І стіл, і на ньому пухкі калачі.
Сидять доокола і діти, і внуки,
А з ними козацькі й чумацькі пісні.
На вишитій скатерті – батькові руки,
І мамині руки – два дива святі.
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В зелену неділю, неначе в Соборах, –
Довкола любові Вкраїнська рідня.
8
Воскресіння, Трійця світла!
Вітаю, хочу побажати,
Щоб мрії виконувалися заповітні,
Щоб смутку і горя не знати.
Нехай любов’ю, надією і вірою
Наповнює Господь твої дні.
Не скупися, віддавай повної мірою
Близьким людям запаси любові.
9
Нехай Трійця тобі
Свої подарунки дарує:
Везінням в долі,
Любов’ю хай обдарує,
Господня благодать
Нехай на тебе проллється,
Щоб жити і процвітати —
Все в житті вдається!
10
В день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!