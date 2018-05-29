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Найдорожчі компанії світу за версією Forbes (РЕЙТИНГ)

Американський фінансово-економічний журнал Forbes оприлюднив рейтинг найдорожчих компаній у світі.

Так, згідно з новим рейтингом Forbes, найдорожчими світовими брендами у 2018 році є Apple, Google, Microsoft, Facebook і Amazon.

Відзначається, що вартість бренду Apple підвищилася за останній рік на 8% (до $182,8 млрд), Google – на 30% (до $132,1 млрд), Microsoft – на 21% (до $104,9 млрд), Facebook – на 29% (до $94,8 млрд), Amazon – на 31% (до $70,9 млрд).

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У топ-10 також увійшли Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota і AT & T. Їх сукупна вартість становить $2,15 трлн, що на 10% більше, ніж рік тому.

Щоб скласти рейтинг, Forbes оцінив 200 компаній. Обов’язковою умовою була присутність на американському ринку, тому деякі відомі бренди, зокрема китайські Alibaba і Tencent, до списку не включили.

Ось так виглядає Топ-100 найдорожчих компаній світу у 2018 році:

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Найдорожчі компанії світу за версією Forbes (РЕЙТИНГ) / 11 фотографий

Нагадаємо, Forbes назвав найвпливовіших людей світу.

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