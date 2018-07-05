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Як часто ваш сексуальний партнер імітує оргазм? – ТЕСТ

У стосунках важливо, щоб пара обопільно отримувала задоволення від сексу і насолоджувалася своїм партнером. Пройдіть тест та дізнайтесь, як часто ваша кохана людина імітує оргазм.

Секс – важлива частина стосунків. Кожен хоче, щоб це була також і приємна їх складова.

Але не завжди партнери відверті один з одним. Точніше, не хочеться вас засмучувати, але часто в парі хтось прикидається.

Якщо справа в настрої, проблемах, які не виходять з голови, чи поганому самопочутті, що не дає другою половинкою насолодитися сповна, то імітація в такому випадку – це добре.

Так, нещиро, так, обман, але ви ж не одні, потрібно думати і про свого партнера.

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Ну, а якщо справа далеко не в цьому, і партнер імітує оргазм на постійній основі, то у вас проблеми.

Поговорити про це удвох, намагатися виправити ситуацію самостійно чи залучити психолога – залежить лише від вас.

А поки Факти ICTV склали тест, який допоможе зрозуміти, чи імітує ваша друга половинка оргазм.

Нагадаємо, в якому віці жінки відчувають найяскравіший оргазм.

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