Якісно і бюджетно: де та за скільки купити модну шкільну форму

Напередодні 1 вересня традиційно почався шкільний ажіотаж. Факти ICTV підготували кілька варіантів, де можна вигідно придбати шкільну форму дитині.

Всі батьки хочуть, щоб їхня дитина добре виглядала і відчувала себе комфортно. У багатьох школах введена обов’язкова шкільна форма і не всім дітям, звичайно ж, це подобається.

Але, якщо таку шкільну вимогу правильно піднести, то дитину може цілком влаштувати ця ідея.

По-перше, поясніть школяреві, що дорослі і відповідальні люди теж носять офіційно-діловий стиль на роботу. По-друге, шкільна форма дійсно може бути модною і красивою.

І найголовніше – дозвольте дитині самостійно обрати те, що їй подобається. Дайте свою пораду, але залиште вибір за нею.

Крім цього, можна піти за формою із друзями. Таким чином похід перетвориться на веселу та розважливу забавку. А, тим часом, і форма з`явиться.

А на психологічному рівні шкільна форма не буде чимось нав’язаним і ненависним.

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Факти ICTV зібрали низку варіантів, де можна придбати шкільну форму і вказали середні ціни.

Українські бренди

TIMBO – новий український бренд. Магазин пропонує широкий вибір шкільної форми за доступними цінами.

Ціни: блузки, сарафани, шорти – від 165 грн, сукні, брюки – від 175 грн.

Сайт бренду

Sasha-shop – оптовий виробник і постачальник дитячого одягу. Магазин займається пошиттям як масового, так і індивідуального одягу для дітей. А шкільна форма у них в особливій пошані.

Ціни в середньому: 250 – 500 гривень.

Сайт бренду

Крім цих, існує ще безліч цікавих українських брендів, але ми підібрали недорогі варіанти.

OLX

Широку практику має замовлення шкільній формі б\в на сайті OLX. На продаж дають одяг у хорошому стані, з фотографіями і зазначеними розмірами у сантиметрах.

Крім того, такий варіант буде завжди дешевший, ніж в онлайн-магазинах, торгових центрах або на ринку.

Rozetka

Онлайн-супермаркет Rozetka теж пропонує широкий асортимент шкільного модного одягу.

Можна замовити блузи від 185 грн, спідниці від 170 грн, сукні від 220 грн, брюки від 240 грн.

Сайт магазину

Ринок

Є більше ймовірності, що, купивши форму на ринку, ваша дитина прийде в однаковому одязі з деякими своїми ровесниками і буде себе не комфортно почувати.

Ціни на ринках найрізноманітніші. Все залежить від міста, де ви здійснюватимите покупки. Якщо ви хочете заощадити, радимо все-таки купувати шкільний одяг у маленьких містах, адже там ринки дешевші, ніж, скажімо у столиці або обласних центрах.

Але хороший варіант – поїхати на оптовий ринок і закупити сорочки, блузки, носочки, светри і гольфи. Це заощадить вам кілька сотень гривень.

Наприклад, можна скупитися на Одеському оптовому ринку 7 кілометр або на ринку у Хмельницькому.

У будь-якому випадку, обирайте практичну шкільну форму і ту, яка подобається вашій дитині. Адже тільки так дитина буде задоволеною і відчувати себе впевнено.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, які зміни чекають на школи 1 вересня.

Фото: Andrey Kurguzov/Dreamstime.com