Українці сьогодні побачать рідкісне місячне затемнення

Увечері 27 травня українці зможуть побачити рідкісне місячне затемнення, коли повний Місяць пройде через тінь Землі.
Сьогодні, 27 травня, повний Місяць пройде через тінь Землі. На цей раз тінь Землі закриє супутник на рекордний час. Тривалість затемнення залежатиме від часу сходу і заходу Місяця у різних точках земної кулі.
На території України затемнення, під час якого Місяць отримає темно-червоний відтінок, розпочнеться о 20:30 за київським часом. Повна фаза завершиться о 22:30, повідомляє Свідок.
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Нагадаємо, у лютому жителі Землі спостерігали часткове сонячне затемнення.
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