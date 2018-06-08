Життя на Марсі існує? На Червоній планеті знайшли органічні молекули

Марсохід Curiosity виявив на Марсі органічні молекули метану, що може свідчити про ймовірність життя на Червоній планеті.

Марсохід виявив три різних типи органічних молекул під час робіт на кратері Гейл на глибині 5 сантиметрів, повідомляє NASA.

Молекули були знайдені в зразках породи, вік яких перевищує 3 млрд років. Метан виявили, ймовірно, на дні пересохлого озера.

– Враховуючи присутність органіки на його дні (Озера Гейл. – Ред.), тепер питання про існування марсіанського життя стало ще актуальнішим, – заявляє планетолог з університету Утрехта Інге Кейт.

Читайте: Відстань до Місяця збільшила день на Землі – вчені

Водночас вчені NASA не виключають, що у цих відкриттів можуть бути й інші пояснення, таким чином питання життя на Марсі залишається сумнівним.

Причиною появи газу на Марсі може бути діяльність мікробів або наявність будь-яких геотермальних процесів.

Зауважимо, що на Землі значну частину органічного метану виробляють саме мікроорганізми.