Аварія при запуску: SpaceX “врятувала” людей у падаючому космічному кораблі

SpaceX випробувала систему гальмування падаючої капсули.

На території військового аеродрому Naval Air Facility під Ель-Сентро на півдні штату Каліфорнія приватна космічна компанія SpaceX провела випробування парашутної системи на Crew Dragon – населеній капсулі космічного корабля.

Відеоролики опубліковані в Instagram компанії.

Це 16-й тест аварійно-рятувальної системи Crew Dragon (він же Dragon-2).

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Інженери з’ясовували, наскільки успішним буде гальмування падаючої капсули, якщо при запуску ракети вже на невеликій висоті станеться аварія і доведеться в екстреному порядку катапультувати корабель і розкривати парашути.

Нагадаємо, SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка має вивести на орбіту супутник.