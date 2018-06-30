У Японії ракета вибухнула одразу після старту

У мережі з’явилося відео невдалої спроби запуску ракети МОМО компанії Interstellar Technologies у Японії.

Ракета вибухнула через декілька секунд після пуску. Ніхто зі співробітників компанії не постраждав, оскільки управління процесом відбувалося дистанційно. Для глядачів зона відвідування склала півтора кілометра, пише РИА Новости.

Президент Interstellar Technologies Такахіро Інагава вибачився за невдачу проекту перед інвесторами. За його словами, вибух міг статися через проблеми з двигуном.

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Це друга спроба компанії вивести у космос літальний апарат. Одинадцять місяців тому на острові Хоккайдо запустили одноступінчасту ракету МОМО-1. Вона змогла піднятися на висоту 20 кілометрів і впала на відстані 6,5 кілометра від місця запуску в Тихому океані.

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