NASA представило проекти житла на Марсі

Космічне агентство NASA вибрало фіналістів конкурсу з розробки житла для астронавтів на Марсі.

Перше місце в конкурсі NASA з розробки житла для астронавтів на Марсі посіла команда з Арканзасу. За їхнім задумом, роботи зберуть необхідні ресурси для побудови житла прямо на Марсі, після чого будинок можна буде роздрукувати за допомогою 3D-принтерів.

Автори стверджують, що ця технологія дозволить збільшувати площу будівлі, а разом із нею і кількість мешканців.

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Творці п’яти найкращих проектів поділили між собою призовий фонд у розмірі ста тисяч доларів. Їхні роботи опубліковано на офіційному сайті NASA.

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