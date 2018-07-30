Вчені спростували популярний міф про чорні діри

Фізики з Університету Огайо (США) виявили, що чорні діри не оточені палаючими вогненними кільцями. Таким чином, теорія про те, що будь-яка матерія, яка “всмоктується” в чорну діру – знищується, не є правильною.

Матеріал опублікований в Journal of High Energy Physics.

– Ми не знаємо, що станеться з людиною, яка потрапить в чорну діру. Колишня теорія, на яку ми спиралися, так звана теорія стіни вогню, свідчила, що вона згорить ще до того, як досягне її. Однак наші розрахунки показують, що це не так. Що станеться в той момент, коли астронавт торкнеться цього клубка, можна передбачити тільки за допомогою теорії струн, – зазначив Самір Матура, один з ініціаторів дослідження університету штату Огайо в Коламбусі.

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Нове дослідження ґрунтується на попередній роботі у 2004 році, коли вчені припустили, що чорні діри в основному схожі на гігантські, брудні кулі з ниток які ствновятся все більше і більше, коли нові об’єкти втягуються.

Досить тривалий час вчені вважали, що матерія, яку “проковтнула” чорна діра, не здатна покинути її межі. Ця теорія ускладнилася в 1975 році – відомий астрофізик Стівен Гокінг довів, що чорні діри будуть поступово зникати в певний період після різкої втрати ними енергії.

При цьому, теоретично це неможливо – випаровування чорних дір і народження подібного випромінювання передбачає, що інформація про квантовий стан частинок, які потрапили в чорну діру, буде губитися, що суперечить законам фізики.

Ситуацію обіцяють прояснити вчені з Університету Огайо – вони планують продовжувати досліджувати цей феномен.

До слова, вчені виявили злиття 14 галактик, які можуть утворити найбільший об’єкт у відомому Всесвіті.

Фото: dreamstime.com.