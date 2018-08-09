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Через різке потепління в атмосфері Землі з’явилася діра – вчені

Вчені виявили в іоносфері дірку, яка, ймовірно, спричинена раптовим стратосферним потеплінням.

Земля

Раніше вчені встановили, що певні зміни в атмосфері зумовлені радіацією сонця, зокрема, через сонячний вітер, геомагнітні бурі та сонячні спалахи, пише Phys.org.

Одним із найбільш науково цікавих великомасштабних атмосферних подій стало раптове стратосферне потеплінням, під час якого величезна хвиля у тропосфері поширюється вгору в стратосферу.

Ці планетарні хвилі створюються повітрям, що рухається над геологічними структурами, такими як великі гірські хребти. Під час великого перепаду високих температур температура у стратосфері різко зростає протягом декількох днів.

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Нещодавнє дослідження за допомогою багаторічних даних з’ясувало, що діра в іоносфері обумовлена ​​раптовим стратосферним потеплінням.

Розуміння того, як інші шари атмосфери впливають на іоносферу, є важливим компонентом прогнозування космічної погоди.

Великі виснаження в іоносфері можуть вплинути на те, як верхня атмосфера реагує на геомагнітні бурі.

До речі, вчені знайшли ще одну причину глобального потепління, пов’язану з використанням гаджетів.

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