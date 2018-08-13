Персеїди 2018: фото найкрасивішого зорепаду року

У ніч на понеділок 13 серпня 2018 року жителі різних частин планети могли спостерігати зорепад Персеїди.
Користувачі Instagram опублікували безліч фотографій і відео метеорного потоку.
Зорепад Персеїди – це явище, яке утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з частинок згорають в земній атмосфері, внаслідок чого й утворюється зоряний дощ.
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За зорепадом краще за все спостерігати на відкритій території за містом через те, що світло міста може затьмарити явище.
Раніше повідомлялося, що зорепад Персеїди зможуть спостерігати жителі майже всіх регіонів України, крім Закарпаття.
Фото: ciencefocus.com/Luke Hayes.
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