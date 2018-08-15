NASA загубило марсохід Opportunity

На Марсі після пилового шторму пропав марсохід Opportunity.
Про це повідомляється на сайті NASA.
Локальна буря розрослася до явища планетарного масштабу і накрила ровер. З тих пір представники агентства безуспішно намагаються його знайти.
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За інформацією видання, ровер був захоплений бурею, коли знаходився у Долині Наполегливості.
NASA проводить розшукову операцію і перевело марсохід в енергозберігаючий режим.
За підрахунками агентства. пилова буря триватиме ще місяць, а потім, вони сподіваються, марсохід сам вийде на зв’язок.
Нагадаємо, вчені знайшли спосіб отримати кисень на Марсі.
Фото: dreamstime.com.
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