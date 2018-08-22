Космонавти вперше в історії зіграли в теніс у космосі

Уперше в історії космонавти спробували зіграти в теніс в невагомості.
Як повідомляє Space.com, в ніч з 21 по 22 серпня 2018-го астронавти Міжнародної космічної станції вперше зіграли в теніс прямо в невагомості.
Командир експедиції Дрю Фюстель з товаришами по команді Ріки Арнольдом, Сереною Ауньйон-Ченселлор і Олександром Герстом намагалися контролювати переміщення м’яча ракетками без земного тяжіння.
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Онлайн-трансляцію можна було побачити на твіттер-каналі US Open Tennis.
До слова, раніше у мережі сміялися з польоту космонавта на пилососі по МКС.
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