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Космонавти вперше в історії зіграли в теніс у космосі

Уперше в історії космонавти спробували зіграти в теніс в невагомості.

Як повідомляє Space.com, в ніч з 21 по 22 серпня 2018-го астронавти Міжнародної космічної станції вперше зіграли в теніс прямо в невагомості.

Командир експедиції Дрю Фюстель з товаришами по команді Ріки Арнольдом, Сереною Ауньйон-Ченселлор і Олександром Герстом намагалися контролювати переміщення м’яча ракетками без земного тяжіння.

Читайте: Кінець світу 16 серпня: астроном розповів про судний день для Землі

Онлайн-трансляцію можна було побачити на твіттер-каналі US Open Tennis.

До слова, раніше у мережі сміялися з польоту космонавта на пилососі по МКС.

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