Кібербезпека в Україні: як боротися з дезінформацією

Нова масштабна кібератака. Хакери інфікували вірусом VPN Filter сотні тисяч домашніх та офісних роутерів. Повідомило у п’ятницю ФБР. Програма збирала дані користувачів, намагалась керувати їхніми пристроями та блокувала трафік.

Вірус заразив тисячі роутерів і в Україні. І хоча у ФБР поки що не озвучили мотивів хакерів, не так давно СБУ заявила про можливість потужної кібератаки на українські державні структури та приватні компанії з боку Росії саме цим вірусом напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.



США, Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія. Далеко не повний список країн у втручанні у виборчі процеси та референдуми, котрих підозрюють Росію. Відтак під загрозою прийдешні парламентські та президентські вибори в Україні, які мають стратегічне значення для Кремля. Каже екс-директор Агентства нацбезпеки США Генерал Кіт Александер.

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Генерал заявив, що у нинішніх умовах кібер та інформ-простори – одні з найуразливіших місць країн. Через відсутність спільної координації. Не тільки на міждержавному, але і на внутрішньому рівнях.

Кремль вже застосував чимало кібер та інформ прийомів проти нас та інших держав. Робити висновки, спираючись на цей досвід, Україні радить відомий американський дипломат Джон Гербст.

Не варто забувати російські фабрики тролів, пропаганду та дезінформацію, які Кремль, очевидно, використовуватиме під час виборів в Україні. Але генерал Кіт Александер не виключає і кібератаки на критичну інфраструктуру. Щось на кшталт вірусу Петя, який торік паралізував роботу багатьох державних та приватних підприємств в Україні.

До слова, масштабна кібератака в Україні – США розповіли деталі.