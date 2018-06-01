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PlayStation 5: Sony реалізує мрію геймерів

Інсайдери поділилися новими даними про ігрову консоль нового покоління PlayStation 5.

Як запевняють джерела близькі до розробників приставки PlayStation 5, компанія Sony вирішила додати в неї фантастичну особливість, про яку мріяли всі. Йдеться про довгоочікуваний безкоштовний мультиплеєр.

Геймерам не доведеться витрачати гроші на те, щоб мати можливість грати разом з іншими людьми. Зараз, якщо грати на PS4, необхідна платна підписка PlayStation Plus, повідомляє akket.com.

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Також повідомляється, що підписка PlayStation Plus в сервісі PSN отримає безліч нововведень, тобто вона стане набагато цікавішою в очах геймерів. Наприклад, в її рамках користувачам будуть постійно давати ексклюзивний контент для тих ігор, які у них вже є. Це означає, що багато підключать її за власним бажанням.

До слова, раніше стало відомо, які відеоігри покаже PlayStation на виставці E3 2018.

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