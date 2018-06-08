Fear the Wolves: перший трейлер гри від творців S.T.A.L.K.E.R.

Focus Home Interactive опублікувала підготовлений до виставки E3 2018 дебютний трейлер нової гри з елементами Battle Royale від творців S.T.A.L.K.E.R. – Fear the Wolves.
Події гри Fear the Wolves розгортаються у Чорнобилі, куди можна відправитися як поодинці, так і з 99 іншими гравцями, пише
Gamer.info.
Щоб захищатися від ворогів, у вашому розпорядженні буде цілий арсенал зброї, яку розкидано по карті. Але найкраще екіпірування доступне з повітряних поставок, схованок і сильно забруднених радіацією районів.
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Нагадаємо, GSC Game World офіційно заявила про роботу над
другою частиною S.T.A.L.K.E.R. 2.
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