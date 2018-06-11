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Cyberpunk 2077 – трейлер гри від творців Відьмака

Cyberpunk 2077 занурить гравців у темний світ майбутнього, події якого відбуваються у місті Найс-Сіті в Каліфорнії.

Cyberpunk 2077 творці анонсували більше п’яти років тому, і ось зараз вийшов новий трейлер очікуваної гри.

Місцем дії гри стане місто Найс-Сіті у Каліфорнії.

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Cyberpunk 2077 – рольова гра від студії CD PROJEKT RED, що створила гру Відьмак 3: Дике Полювання.

Нагадаємо, вийшов дебютний трейлер нової гри від творців S.T.A.L.K.E.R. – Fear the Wolves.

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