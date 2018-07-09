Українські геймери з NAVI виграли $125 тис. на турнірі з CS

У фіналі геймери Natus Vincere (NAVI) обіграли німецьку команду Big.
8 липня українська команда геймерів Natus Vincere (NAVI) перемогла на турнірі ESL One Cologne 2018 із Counter-Strike: Global Offensive, повідомляють на сайті команди.
У півфіналі українські геймери перемогли данську команду Astralis із рахунком 2:1. У фіналі вони обіграли німецьку Big.
– У цій зустрічі стрільці NAVI продемонстрували злагоджену командну гру, здолали німецький колектив із рахунком 3:1 і здобули чемпіонський титул ESL One Cologne! – розповіли у NAVI.
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Призовий фонд турніру становить $125 тис.
Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 3 гри, на які варто звернути увагу в липні.
Фото: navi.gg
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