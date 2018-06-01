Літній туризм: бюджетні дитячі табори в Україні

Настав час планувати свій літній відпочинок. Факти ICTV підготували добірку, яка допоможе всім, хто хоче купити путівку в дитячий табір вартістю до 6000 гривень.

Незабаром літо – час відпусток, нових подорожей, час відкриттів, а також період літніх канікул у малечі. Мабуть, ви не раз задумувались, як краще спланувати літо дитини, аби вона оздоровилась, дізналась щось нове і просто провела канікули з користю.

Літній табір – чудовий варіант відпочинку для дітей. Ніщо не замінить його атмосфери з вечірніми посиденьками в компанії однолітків під тихий шепіт палаючого вогню і мелодійні звуки гітари на фоні.

Це місце, де панує командний дух, злагодженість, дружба, де завжди лунає гучний сміх і не менш гучні пісні. Тут діти забувають про інтернет і різноманітні гаджети, злившись воєдино з красою мальовничих куточків нашої країни.

Їм неодмінно намастять обличчя зубною пастою, запросять на повільний танець на дискотеці. Вони будуть стояти горою за свій загін і горлати пісні так, що на ранок буде боліти горло. Але це ,беззаперечно, будуть одні з найкращих моментів їхнього літа, які вони будуть згадувати з радістю та приємним сумом. Зараз існує безліч таких закладів, які пропонують різноманітні варіанти проведення часу: від занять кулінарною майстерністю до скелелазіння.

Факти ICTV підготували для вас збірку бюджетних варіантів літніх таборів для дітей.

Військово-патріотичний табір Азовець

Тут не з чуток знають, що таке братерство, честь, відданість, сила духу, патріотизм, дисципліна та порядок. Дітей виховують в умовах, наближених до армійських. По прибуттю в табір кожен отримує спеціальну форму , а на додачу індивідуальне позивне прізвисько. Вони поповнюють свої знання з історії України лекціями від наставників.

Хлопчикам та дівчаткам заборонено користуватися гаджетами. Можна лише увечері зателефонувати батькам. До того ж табір має велику зручно облаштовану територію з значною кількістю зелених насаджень, з мотузковим парком та скеледромом . Діти вивчають українські пісні як ось Чуєш, сурми грають, Лента за лентою, Пісня про рушник, Ой у лузі червона калина. Головна мета табору – патріотичне виховання свідомої і здорової нації.

Вік : 9-17 років.

Тривалість зміни : 12 днів.

Адреса : м.Київ, Оболонський район, затока Верблюжа.

Вартість : 3900, для дітей учасників АТО 1950 грн.

Умови проживання : діти живуть у казармах по 4-6 чоловік.

Харчування: 5-ти разове збалансоване харчування.

Програма : практичне вивчення військової техніки, заняття з робототехніки, цікаві лекції з історії України, заняття з тактичної медицини, вивчення зброї та практичні заняття , квести з виживання в екстремальних умовах, школа самозахисту, заняття силовим спортом та кросфітом, спортивні ігри та змагання.

Дитячий табір Розвідник. Ростра

Місце для допитливих дітей, які виявляють цікавість до світу і хочуть знати все. Неймовірна природа Карпат, атмосферні дерев’яні будинки, пригоди, цікаві екскурсії, гори – все що потрібно для незабутнього відпочинку. А ночівля в наметах серед лісу стане найочікуванішою кульмінацією подорожі. Тут діти випробують свою витривалість, спробують самостійно встановити намети і приготувати їжу на вогні. Програма табору складена так, що малеча не має ні секунди для нудьги, а вкінці на них чекає цікава екскурсія по Івано-Франківську, де вони відчують колорит тутешніх кав’ярень та музеїв.

Вік : 9-18 років.

Тривалість зміни : 11 днів.

Адреса : с. Бистрець, Івано-Францівська область.

Вартість : 3500 грн.

Умови проживання: діти живуть у кімнатах по 5-8 людей, а під час мандрівок у наметах.

Харчування : 3-разове (гаряче) + перекуси у мандрівках.

Програма : похід у гори, похід в в Долину змій та до Кизилового водоспаду, скеледром, цікаві ігри, похід до Чорногорського хребта, прогулянка до Каскадного водоспаду та Вухатого каменя, стрільба з лука, катання на конях, екскурсія по Івано-Франківську.

Козацький табір Світанок

Ще з історії ми пам’ятаємо , що козак – це вільна озброєна людина. Мабуть, всі хлопчики в дитинстві гралися в козаків, наслідували їх, наввипередки їли кашу аби бути такими сильними, як вони.

Табір Світанок – це сучасна інтерпретація козацького життя та побуту в ігровій формі для дозвілля ваших дітей. Тут вони забудуть, що таке інтернет, телефон, комп’ютер і цивілізація загалом, адже головна умова – проживання в наметах. З дітьми працюватимуть досвідчені чоловіки, які розуміються в козацькій майстерності і звичаях.

Вік: хлопчики 8-17 років (з приводу влаштування дівчаток потрібно уточнювати).

Тривалість зміни: 9 днів.

Адреса : м. Дніпро, Самарський ліс, (Новомосковський р-н.).

Вартість : 2860 грн.

Умови проживання : діти проживають в наметах.

Харчуваня : 3-разове + вечірній чай з печивом біля багаття.

Програма : основи виживання, орієнтування на місцевості по карті і без, стрільба з лука, стрільба з тренувальної зброї, рукопашний бій, фехтування козацькою зброєю, основи акробатики, основи чоловічих ремесел, козацькі змагання, маскування на місцевості, вивчення козацьких звичаїв та побуту, стратегічні ігри.

Дитячий еко-табір Berry Land

Місце, де діти виховуються у любові до природи, рослин та тварин. Тут їх навчають всім тонкощам культури фермерського господарювання. Повага до праці, любов до землі, відповідальність за тварин, відданість та дружелюбність – головні засади табору.

Діти мають змогу брати участь у процесі вирощення різноманітних рослин, догляді за тваринами і охороні довкілля. Це все поєднується з різноманітними іграми, спортивними змаганнями, запальними дискотеками, творчими заняттями, тематичними майстер-класами.

Вік : 8-13 років.

Тривалість зміни : 5 днів

Адреса : Новомосковський район, с. Євецько-Миколаївка, парк сімейного відпочинку BerryLand, Дніпропетровська обл.

Вартість : 2200 грн.

Умови проживання : діти живуть у наметах, які розміщені на дерев’яних помостах піднятих над землею. На території Еко-табору розташовуються умивальники, душові кабіни з гарячою водою і стаціонарні санітарні вузли.

Харчування: 5-ти разове харчування (для приготування використовуються екологічно чисті продукти)

Програма : догляд за рослинами та тваринами, інтерактивні уроки англійської мови, уроки театрального мистецтва та акторської майстерності, основи журналістики, кулінарні майстер-класи, основи туризму, музичні заняття, науковий гурток, прикладне мистецтво, випалювання, катання на байдарках і каяках, проходження канатного парку, катання на катамаранах по озеру, спортивні ігри, тематичні майстер-класи.

Танцювальний табір MIXSTYLE DANCE CAMP

Ідеальне місце для дітей, які люблять активний відпочинок, а особливо ритмічну музику та танці. У табір приймаються діти з будь-яким рівнем танцювальної підготовки. Його територія знаходиться у заповідній зоні, що цілодобово охороняється.

Учасники табору отримують максимум позитивних емоцій від занять та пізнавальних майстер-класів. Програма табору також передбачає різноманітні ігри, заняття з акторської майстерності, конкурси, тематичні вечори.

Вік : від 7-ми років.

Тривалість зміни: 7 днів.

Адреса : с. Гута (Івано-Франківська область), вул. Зарічна, 4 (резиденція Синьогора).

Вартість : 5400-5700 грн.

Умови проживання : діти живуть у 2-х і 3-х місних номерах.

Харчування: 3-разове збалансоване харчування.

Програма : щоденні тренування за напрямками: Hip-hop, Contemporary, Jazz Funk, House, Waacking, Dancehall, контактна імпровізація, розтяжка, фізичні вправи на свіжому повітрі, йога, стрейчінг, заняття з акторської майстерності, інтелектуальні ігри, цікаві лекції, батли, конкурси.

Дитячий табір Мрія

Безкрайнє тепле море, що так і манить своїми голубими просторами, гарячий білий пісок, який так нав’язливо пристає до босих мокрих ніг, свіжий вітер, що ніжно лоскоче чоло. Як можна уявити літо без цього? Саме така атмосфера чекає вас у таборі, що знаходиться на березі Азовського моря у мальовничому місті Бердянськ.

Територія табору велика, багата на зелені насадження, має басейн, альтанки, шезлонги і зручні гамаки. Все створено для того, аби кожна дитина з радістю та комфортом проводила свій час. Увечері всі йдуть на запальну дискотеку або ж дивляться фільми чи мультики у кінозалі. А вдень на хлопчиків та дівчаток чекає ласкаве море і насичений розклад.

Вік : 8-17 років.

Тривалість зміни : 10 днів.

Адреса : м. Бердянськ, Запорізька обл.

Вартість : 10 днів – 3000, з вивченням англійської – 3500 (21 день -6300-6720, з вивченням англійської – 7350).

Умови проживання : діти живуть у кімнатах по 4-5 чоловік.

Харчування: 5-ти разове збалансоване харчування.

Програма : купання в морі, йога, плавання в басейні, заняття з танців; спортивна програма: футбол, настільний теніс, волейбол, гандбол, пауерліфтинг, легка та важка атлетика, різноманітні конкурси накшталт Міс та містер Мрія, різні фестивалі, спектаклі, КВН.

В Україні є достатньо велика кількість таборів з різними напрямками підготовки і різним розміщенням. На жаль, їх стан знаходиться не на найкращому рівні. Не завжди можна знайти табір, який буде повністю відповідати його описам і ціні.

Дуже важливо те, який персонал працює у закладі, чи дійсно там кваліфіковані педагоги та медичні працівники. А найголовніше – заходи безпеки. Перевіряйте, чи охороняється той табір, куди ви хочете відправити дитину, чи дотримуються там правил пожежної безпеки, чи є там плани евакуації, чи проводять дітям інструктаж з техніки поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Фото: tochka.net

Людмила Богданова