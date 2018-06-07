Де хочуть відпочити українці влітку – відповідь Google

Згідно з пошуковими запитами у Google за останні 3 місяці, українці найбільше націлені на відпочинок у Туреччині та Єгипті.
Так, для відпочинку за кордоном у українців найпопулярнішим напрямком залишається Туреччина. Загалом, перша трійка не змінилася з минулого року – на другому місці Єгипет, а на третьому – Болгарія. Уперше в Топ 10 такі екзотичні напрямки, як Балі і Таїланд.
- Туреччина
- Єгипет
- Болгарія
- Грузія
- Балі (Індонезія)
- Кіпр
- Греція
- Туніс
- Хорватія
- Таїланд
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Українські курорти не втрачають свою популярність, і це підтверджує кількість запитів. У цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали відпочинок у Затоці, Бердянську та Одесі.
- Затока
- Бердянськ
- Одеса
- Карпати
- Кирилівка
- Крим
- Генічеськ
- Скадовськ
- Щасливцеве
- Залізний Порт
До слова, Факти ICTV склали інструкцію про те, як обрати літню відпустку.