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Де хочуть відпочити українці влітку – відповідь Google

Згідно з пошуковими запитами у Google за останні 3 місяці, українці найбільше націлені на відпочинок у Туреччині та Єгипті.

Так, для відпочинку за кордоном у українців найпопулярнішим напрямком залишається Туреччина. Загалом, перша трійка не змінилася з минулого року – на другому місці Єгипет, а на третьому – Болгарія. Уперше в Топ 10 такі екзотичні напрямки, як Балі і Таїланд.

  • Туреччина
  • Єгипет
  • Болгарія
  • Грузія
  • Балі (Індонезія)
  • Кіпр
  • Греція
  • Туніс
  • Хорватія
  • Таїланд

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Українські курорти не втрачають свою популярність, і це підтверджує кількість запитів. У цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали відпочинок у Затоці, Бердянську та Одесі.

  • Затока
  • Бердянськ
  • Одеса
  • Карпати
  • Кирилівка
  • Крим
  • Генічеськ
  • Скадовськ
  • Щасливцеве
  • Залізний Порт

До слова, Факти ICTV склали інструкцію про те, як обрати літню відпустку.

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