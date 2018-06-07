Де хочуть відпочити українці влітку – відповідь Google

Згідно з пошуковими запитами у Google за останні 3 місяці, українці найбільше націлені на відпочинок у Туреччині та Єгипті.

Так, для відпочинку за кордоном у українців найпопулярнішим напрямком залишається Туреччина. Загалом, перша трійка не змінилася з минулого року – на другому місці Єгипет, а на третьому – Болгарія. Уперше в Топ 10 такі екзотичні напрямки, як Балі і Таїланд.

Туреччина

Єгипет

Болгарія

Грузія

Балі (Індонезія)

Кіпр

Греція

Туніс

Хорватія

Таїланд

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Українські курорти не втрачають свою популярність, і це підтверджує кількість запитів. У цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали відпочинок у Затоці, Бердянську та Одесі.

Затока

Бердянськ

Одеса

Карпати

Кирилівка

Крим

Генічеськ

Скадовськ

Щасливцеве

Залізний Порт

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