Відпочинок у Кирилівці 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Літо вже почалося і пора подумати про відпустку. Факти ICTV підготували спецпроект, який допоможе визначитися з літнім відпочинком біля моря, не виїжджаючи з України.

Кирилівка – один з найпопулярніших курортів в Україні. Місцевий клімат сприяє відновленню і зміцненню центральної нервової і серцево-судинної систем, верхніх дихальних шляхів, знижує запальні процеси в м’язах і суглобах, а також алергічні реакції.

Кирилівка ідеально підходить для відпочинку з дітьми, море тут мілке.

Дивіться: Веб-камери Кирилівки онлайн

Кирилівка – селище міського типу в Запорізькій області на березі Азовського моря. Воно розташоване на півострові, утвореному двома лиманами, Утлюкським і Молочним. У Кирилівці є дві прилеглі коси – Пересип і Федотова, мікрорайон Степок, а також острів Бирючий, з’єднаний з материком Федотовою косою. За ним починається заповідна зона.

Як дістатися

Від Києва до Кирилівки – 705 км. Найближча залізнична станція від Кирилівки знаходиться в 42 км – станція смт Якимівка Придніпровської залізниці, місто Мелітополь (67 км) або місто Запоріжжя (188 км), від яких дістатися до Кирилівки можна на рейсовому автобусі чи маршрутці.

Потяг

Якщо ви вирішите їхати на поїзді, тоді необхідно купувати квитки до Запоріжжя (ціна з Києва – від 165 грн) або Дніпра (138 грн), до Якимівки їде поїзд Київ-Пасажирський – Генічеськ, квитки – від 224 грн. Звідти пересісти на маршрутку (від 40 грн)

Автобус

Вартість проїзду на автобусі з Києва до Кирилівки складе близько 580 грн. Із Запоріжжя – 160 грн, з Дніпра – 250 грн.

Дивіться: Таксі і маршрутки у Кирилівку

Де жити

Найдешевше житло коштує від 100 з людини в добу, проте це буде абсолютно номер без зручностей, а номер із зручностями біля моря обійдеться в 350-500 грн на добу з людини. Найкращі номери коштують 800-1200 грн на добу з людини.

Читайте: Топ-5 пляжів Європи із найчистішою водою



Готелі

АННА SPA

Тризірковий готель АННА SPA розташований на Федотовій косі в 250 метрах від моря.

В готелі є всі послуги та умови – басейн, кондиціонер, інтернет, телевізор, дитячий майданчик, автостоянка і харчування. Також є можливість взяти з собою на відпочинок домашню тварину.

Вартість проживання різна. Ціна залежить від обраного періоду відпочинку.

Номер для двох у період до 15 червня обійдеться в 700 гривень на добу. Така ж ціна заявлена на період після 27 серпня.

У проміжку з 15 по 23 червня цей же номер коштуватиме 750 гривень на добу.

З 23 червня по 26 серпня ціна – 1080 грн.

Номери готелю обладнані кухнею, тому харчуватися можна самостійно або замовити харчування по системі сніданок і вечеря або сніданок-обід-вечеря.

Гольфстрім

Цей готель також розташований на Федотовій косі.

Територія готелю закрита і красиво декорована. В готелі є всі необхідні умови, але Wi-Fi тут платний – 30 гривень за 72 години. На території є басейн.

Ціна за проживання тут теж трохи кусається.

За двомісний номер у період до 21.06 доведеться заплатити 1200 грн за добу. Стільки ж буде коштувати номер після 27 серпня.

У період з 22 червня по 26 серпня цей же номер буде коштувати 1800 гривень на добу.

Атлантіс

Гарне місце для відпочинку з дітьми. Тут є 2 басейни і дитячий майданчик.

Умови проживання тут на вищому рівні і все в наявності. Навіть є свій пляж.

До 15 червня і після 28 серпня вартість стандартного номера складе 800 гривень на добу. В інший період літа – 1400 гривень.

Бази відпочинку

Арматі

Ця база знаходиться в кінці Федотової коси в 300 метрах від моря.

Тут немає двомісних номерів, тому це ідеальний варіант для відпочинку з сім’єю за доступною ціною.

Номери обладнані кухнею, що означає гарну економію на харчуванні.

Вартість тримісного номера не перевищує 500 гривень на добу. Така вартість заявлена на період з 1 липня по 15 серпня.

До 10 червня ціна складе 400 гривень за добу.

В “оксамитовий сезон” з 1 по 28 серпня вартість номера від 450 гривень на добу.

Азов-Люкс

Знаходиться в середині Федотової коси.

Номери готелю оснащені всім необхідним включаючи кухню і холодильник. Інтернет також присутній, але за 30 гривень – 72 години.

На території є дитячий майданчик. Поруч з базою розташований дитячий розважальний комплекс.

До 15 червня вартість номера – 400 гривень на добу.

З 16 липня по 28 серпня – 550 гривень.

Елена

Ця база вважається найкращою серед відпочивали по співвідношенню ціна – якість.

Не у всіх номерах є кухня, але на території є кафе.

До моря від бази приблизно 250 метрів.

До 10 червня вартість номера складе 350 гривень на добу. До 20 червня – 400 гривень.

З 20 червня і до кінця серпня ціна буде 500 гривень.

Адмірал

База знаходиться в безпосередній близькості до моря.

У всіх номерах є кухня, але, якщо готувати не хочеться, тоді можна замовити харчування. Це обійдеться в 150 гривень на добу.

До 15 червня вартість складе 700 гривень на добу. З 16 до 22 червня – 800 гривень.

З 23 червня і до кінця серпня – 950 гривень на добу.

Ціна йде за двомісний номер, в якому є 4 спальних місця.

Міленіум

Найскромніший відпочинок. Тут гаряча вода, як в старі добрі часи, подається за часом, а телевізору не місце в номері. І правильно – поруч море.

У номерах є кухня, тому харчуватися можна самому, тим більше, що поруч з базою знаходиться ринок і магазин.

Стандарт коштуватиме від 200 гривень, а люкс від 300 гривень.

Приватне житло

Згідно з сайтом doba.ua, зняти приватне житло вельми специфічне заняття і зовсім недешеве. Та й ще ризикове.

Всі квартири в Кирилівці переобладнані в міні-готелі і здаються виключно по кімнатах. Господарі в основному здають їх мінімум на 7 діб.

Ціни за день проживання починаються від 450 гривень на добу. Однак, як показує практика, це ціна лише для сайту. За фактом же в літній період просять від 550 гривень на добу.

Пляжі в Кирилівці

Найдовша коса Азовського моря – Федотова. Її довжина 45 км по берегу моря.

На Федотовій косі розташовані найчистіші пляжі і досить глибоке море.

Пляжі тут великі і піщані.

Море і пляж чисті по всій довжині коси, але бувалі обирають її кінець. Там пляжі практично незаймані. Це обумовлено поганою дорогою.

До слова, всі пляжі в Кирилівці безкоштовні.















Відпочинок у Кирилівці 2018: огляд житла, пляжів і розваг / 8 фотографий

Розваги в Кирилівці

Крім чистих пляжів і моря у Кирилівці є де провести дозвілля.

Аквапарк Острів Скарбів

Цей аквапарк здивував своїм високим рівнем всіх відпочиваючих. Він став найбільшим комплексом в СНД і увійшов до п’ятірки найбільших аквапарків на території Європи.

Аквапарк займає площу 5,7 гектарів. Одночасно в аквапарку можуть знаходитися до 1,5 тисячі чоловік.

У комплексі налічується 27 різноманітних атракціонів.

Дельфінарій Оскар

Дельфінарій знаходиться біля аквапарку і також є найбільшим в Україні. Тут можуть одночасно розміститися 870 осіб.

Крім вистав, тут можна пройти курс дельфінотерапії і, звичайно, ж зняти фото і відео.

Вартість квитка:

Щоденно об 11.00 та 15.00:

Звичайний квиток – 180 грн

VIP-квиток (перші 3 ряди по центру) – 220 грн

Парк атракціонів

У Кирилівці є два таких парки. Вони починають роботу після 18.00.

Тут дуже великий вибір атракціонів – багато дитячих каруселей.

Є оглядове колесо, з якого відкривається дуже гарний вид.

Вхід на територію безкоштовний. Оплата тільки за атракціони.

Ціни на продукти в Кирилівці

Ціни на їжу в Кирилівці в середньому 100 грн за 3-разове харчування на добу з людини. Але якщо ви вирішите готувати в номері, то можна зекономити.

На форумах курорту пишуть, що ціни на продукти не відрізняються від вартості в інших містах. Деякі пишуть, що, як і властиво курортам ціна на 10% завищена.

Раніше Факти ICTV підготували добірку, яка допоможе всім, хто хоче купити путівку в дитячий табір до 6000 гривень.

Фото: kirillovka.ks.ua.