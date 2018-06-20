Відпочинок у Сергіївці 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Відпочити на морі, а заодно і підлікуватися. Факти ICTV пропонують звернути увагу на відпочинок в Сергіївці, якщо ви хочете провести відпустку біля моря, не виїжджаючи з України.

Селище Сергіївка знаходиться в Одеській області в екологічно чистій зоні. Курорт розташований на березі Шаболатського лиману та відділений піщаною косою від Чорного моря.

Сергіївка – найбільший приморський клімато-бальнеогрязевий курорт на півдні Одеської області. В радіусі 60 км від нього немає великих промислових підприємств.

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На клімат тут впливає Чорне море, лісопаркова зона та степові простори. Поєднання морського і сухого степового повітря надає унікальні лікувальні властивості на організм.

Чорне море тут значно чистіше, ніж на великих курортах, тому купатися тут приємніше.

Як дістатися

Від Києва до Сергіївки – 554 км.

Потяг

Якщо ви вирішите їхати на поїзді, тоді необхідно купувати квитки до Одеси (ціна з Києва – від 138 грн). Там трохи пройти до автовокзалу Привоз і сісти на маршрутку до Сергіївки. Ціна квитка – 120 гривень.

Автобус

Прямого автобуса з Києва до Сергіївки немає, тому доведеться їхати до Одеси (від 340 гривень) або Білгород-Дністровського (300 гривень) і там пересідати на маршрутку до селища. Однак, їхати до Білгород-Дністровського довго – 9-10 годин.

Де жити

Готель

Бібліотека

Розташований на березі Чорного моря і Шаболатського лиману.

Готель складається з 4-х номерів з усіма зручностями (розміщення до 4-х гостей в кожному номері).

У номері є кондиціонер, холодильник, плазмовий телевізор, кабельне ТБ, туалет, душова або ванна і бойлер.

На території готелю безкоштовний Wi-Fi, парковка, альтанки для відпочинку і місця для мангалу.

Вартість номера 800 гривень на добу.

Пансіонати та санаторії

Орізонт

Гості можуть відвідати ресторан на території.

У всіх номерах є телевізори.

Також тут є кінозал, інтернет-кафе, бібліотека, дитяча ігрова кімната, перукарня, косметичний кабінет.

Парус

Пансіонат розташований в парку, площею один гектар, розбитому на березі Шаболатського лиману.

Він складається з чотирьох корпусів. Всі номери укомплектовані кондиціонером і телевізором.

Ціна номера – від 616 гривень з частковими зручностями. У вартість входить 3-разове харчування.

Санаторій ім. С. Лазо

До моря від санаторію 1500 метрів.

У корпусі є кінозал, бар, волейбольний майданчик, тренажерний зал, більярд, сауна з басейном, дитяча кімната, критий басейн з морською водою з лиману, камера зберігання

Ціна за двомісний номер в червні – 960 грн на добу.

У липні і серпні – 1080 грн на добу.

У вартість входить 5-разове харчування.

Бази відпочинку

Лиман

На території є басейн, автостоянка, альтанки з мангалами, тренажерний зал. Wi-Fi на ресепшені та на території басейну.

Також надається послуга поїздки на катері на морську косу.

У липні і серпні вартість проживання 450 гривень з людини в добу.

Музична гавань

Знаходиться в санаторно-курортній зоні селища, на березі Чорного моря і Шаболатського лиману.

Номери тут з усіма зручностями. Вони оснащені меблями, кондиціонером, холодильником і телевізором. Вікна всіх номерів з видом на сосновий бір і море.

Мустанг

База розташована в центрі Сергіївки.

На території є мангал, дитячий майданчик з гойдалками, тенісний стіл. Є стоянка для машин.

Умови проживання різні. Кімнати, зі зручностями на території – від 85 гривень на добу з людини. Кімнати з усіма зручностями – від 180 гривень з людини за добу.

Приватне житло

Судячи з відгуків на форумах, приватне житло – це найкращий варіант для Сергіївки.

Однокімнатну квартиру тут можна зняти за 300 гривень. Двокімнатна обійдеться в 400.

Трикімнатна квартира буде коштувати від 600 гривень, але все залежить від ваших потреб. Є варіант і за 450 гривень.

Пляжі в Сергіївці

Сергіївка відома своїми піщаними пляжами. Вони являють собою піщану косу шириною 150 м. До них необхідно добиратися по бетонному мосту і пройти свій “кілометр здоров’я”, або на прогулянкових катерах. Чорне море тут – тепле і чисте.

















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Розваги в Сергіївці

Розважальний комплекс Музична гавань

На території бази відпочинку Музична гавань знаходиться нічний клуб. Тут ви можете почути музику різних стилів на будь-який смак від дискотеки 80-х до модних DJ.

Також є ресторан, де можна послухати живу музику.

Кайт-школа Windrider

Тут можна навчитися кайтсерфінгу. Це відмінний спосіб весело провести відпустку і навчитися чогось нового.

Можна записатися на пробне безкоштовне заняття.

Ціни на продукти в Сергіївці

Ціни на продукти харчування в Сергіївці високі. Продавці на ринках роблять націнку на фрукти, овочі, молочні продукти приблизно 20-40% порівнян з некурортними містами. Магазини завищують вартість приблизно на 20-30%.

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