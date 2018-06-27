Відпочинок у Коблевому 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Оздоровчий і розважальний курорт для молоді та сімей з дітьми. Факти ICTV пропонують звернути увагу на відпочинок в Коблевому.

Коблеве – це популярний курорт на Чорному морі. Відпочивальників привертають піщані пляжі, багато розваг та хороша інфраструктура.

Тут відмінно відпочинуть, як молодь, так і сім’ї з дітьми – семикілометрова пляжна зона розмістить усіх охочих.

Пляжі тут безкоштовні, а вхід у море пологий, з поступовим наростанням глибини. Біля берегів дуже мілко, що говорить про безпечний відпочинок для дітей.

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Крім того, у Коблевому можна підлікуватися. Поруч розташований Тилігульський лиман. Його вважають джерелом лікувальних грязей.

А морські купання, сонячні ванни, лікувальне морське повітря – всі ці фактори добре впливають на органи дихання, шкіру, нервову і серцево-судинну системи та підвищують життєвий тонус.

Як дістатися

Від Києва до Коблево 540 км.

Поїзд

Якщо їхати на поїзді, тоді потрібно купувати квиток до Одеси (ціна з Києва – від 138 грн). Потім на автовокзалі пересісти на маршрутку до Коблево (90 грн.) Їхати доведеться 1 годину 40 хвилин.

Автобус

Прямий автобус з Києва до Коблево коштуватиме 345 гривень (час у дорозі – 8.35).

Де жити

Готелі

Родео Парк

Цей готель розташований за 15-20 хвилин ходьби від Чорного моря, поруч із аквапарком.

Кожні 30 хвилин звідти їздить маршрутка до моря.

Вартість проживання в двомісному номері з 15.06 по 30.06 – 750 грн, з 1.07 по 26.08 – 900 грн з 27.08 – 650 грн. Ціна вказана за номер.

Тут є санвузол, кондиціонер, плазма, холодильник, кухня, двоспальне ліжко.

La Terrasse

Від готелю до моря 80 метрів.

Поруч є супермаркет, ринок та розважальні заклади.

Можна замовити комплексне триразове харчування.

Вартість проживання в двомісному номері з 26.08 – 23.09 – 300 грн. З 27.06 – 26.08 – 600 грн. Вартість вказана за номер без харчування.

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Бази відпочинку

Пікнік

Від бази до моря 100 метрів.

На території є стоянка для автомобілів, магазин, дитячий та спортивний майданчики, альтанки з можливістю проводити пікніки і смажити барбекю.

Вартість проживання у двомісному номері з 1.06 – 21.06 і після 26.08 – 350 грн; 21.06 – 05.07 – 600 грн; 06.07 – 25.08 – 750 грн.

Стріла

База розташована за 70 метрів від берега моря, пляж піщаний. Поруч автостанція, ринок, магазини, аптеки, ресторани з живою музикою, дискотеки.

На території обладнана стоянка для автотранспорту, дитячий та спортивний майданчики. Також на території бази працює їдальня. За бажанням можна замовити триразове харчування. Вартість 220 гривень на добу з людини.

Вартість двомісного номера на базі з 26.06 до 25.08 – 800 грн, з 26.08 – 460 грн. Ціна вказана за номер і не включає харчування.

Міраж

База розташована в 150 метрах від берега моря.

Корпус має блочну систему. У блок входять: коридор, санвузол (туалет, умивальник, душ), холодильник.

В кожному номері є телевізор і велика лоджія.

Можна замовити комплексне триразове харчування за 190 грн на добу з людини.

Вартість проживання в двомісному номері – від 350 до 500 грн. Ціна вказана за номер без харчування.

Імпульс

База розташована в п’яти хвилинах ходьби до берега моря.

На території є парковка для автомобілів і автобусів, вартість 20 грн за добу.

Кухня для приготування їжі відсутня.

Вартість проживання в двомісному дерев’яному будиночку – 150 грн з людини в добу. З 28.06 – 29.08 – 175 грн.

За номер в корпусі доведеться заплатити 620 грн на добу в період з 28.06 – 29.08. В інший час – 400 грн.

Приватне житло

Для Коблевого характерна відсутність приватного сектору в зоні відпочинку. Тут пропонується житло тільки у численних пансіонатах, готелях і базах.

Пляжі в Коблевому

Пляжі піщані і з пологим входом. Біля берегів море дуже мілке, що сприяє безпечному відпочинку з дітьми.

Більшість пляжів в Коблевому – безкоштовні.













Відпочинок у Коблевому 2018: огляд житла, пляжів і розваг / 7 фотографий

Розваги

Аквапарк Коблеве

Аквапарк поділений на 3 зони – зона з гірками для дорослих, окремо для дітей і зона з басейном для дорослих.

Дельфінарій Немо



Дельфінарій в Коблевому працює в складі культурно-освітнього комплексу Немо.

Тут можна побачити вистави з дельфінами, морськими котиками і левами.

На виставах розповідається про фізіологію і характер дельфінів, особливості їхньої поведінки, а також про необхідність дбайливого ставлення до дельфінів і до всієї природи.

Винзавод Коблеве

Тут можна організувати екскурсію і дегустаційний тур по заводу.

Гіди розкажуть про стадії сучасного виробництва вина і як вирощувати виноград.

Також можна буде спробувати вина.

Екскурсійна група складає 10-30 осіб за попереднім записом.

Вартість екскурсійного туру – від 75 до 150 гривень.

Ціни на продукти в Коблевому

Ціни на продукти на ринку практично не відрізняються від цін на інших курортах.

Нагадаємо, Факти ICTV допомагають зібрати необхідні речі для відпочинку за кордоном, на морі, в горах або вдома. Ми вивчили модні тенденції, дізналися багато про практичне використання різних речей, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.

Фото: chayka3.com.