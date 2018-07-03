За $800 у 40 міст: як студентка 4 місяці подорожувала Азією

Дівчина й Азія: 1000 і 1 спосіб вижити – це знайомство з авантюристкою Лізою, яка наважилася самостійно подорожувати 5 країнами. Про нюанси подорожі Ліза розповіла в інтерв’ю Фактам ICTV.

Проект Дівчина й Азія: 1000 і 1 спосіб вижити – це задум студентки, яка здійснила подорож 5 країнами (Індія, Шрі-Ланка, Індонезія, Малайзія, Сінгапур) і 40 містами Південно-Східної Азії протягом 4 місяців. Враження неможливо виміряти кількістю знаків, але варто відчути емоційний заряд.

До речі, більше про організацію відпочинку та туристичні поради можна дізнатись зі спецпроекту Фактів ICTV.

– Як ти наважилася на таку авантюрну пригоду і що на це сказали батьки?

– Я купила квитки і поставила батьків перед фактом – їду в Азію на 4 місяці. Мама хвилювалася але дозволила, бо знала, що я мрію потрапити в Індію. Вона була рада за мене. Батька взагалі не довелося переконувати, він прийняв моє рішення. Багато було упереджень зі сторони навчання, фінансів і просто здорового глузду.

Із моїм супутником ми познайомилися доволі випадково, він саме планував навколосвітню подорож, а моя подруга відмовилася їхати.

Всі зірки стали на своє місце. Вибір зроблено за один день.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on May 10, 2018 at 8:45am PDT

– Яким був твій маршрут?

– Із Києва я летіла у Нью-Делі (в Індії прожила 2 місяці), потім переліт на Шрі-Ланку, далі рухалася у Малайзію, опісля Сінгапур, Балі, Ява (Індонезія). Поверталася у Київ через Грецію. Багато коштів йде на квитки, звісно є ті, хто повністю подорожує автостопом , але це займає набагато більше часу. Купуйте квитки в момент розпродажу, шукайте вигідні авіарейси і вам точно поталанить заощадити.

– Чому саме Азія і таке палке бажання побачити Індію?

– Азія це зовсім інший світ, незвичний для нас. У всіх перша асоціація, що там треш, бруд, хвороби, так але не тільки… Я подорожувала країнами Європи і вони здалися мені однаковими. Наприклад біля Чорного моря, Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Вірменія.

Коли ти потрапляєш в Азію, то там все інше: культура, думки, спосіб життя, їжа. І все це до нестями цікаво.

Індія – це особиста ціль, а філософія подорожі насправді проста. Якщо вже я заплатила 300$ за квитки в Індію, то розумніше було об’їхати ще декілька країн, це значно дешевше, аніж знову витрачати кошти на авіарейси. Спочатку я думала, що це буде навколосвітня подорож і після Азії я потраплю в Європу, а опісля Латинська Америка. Але Вселенна вирішила інакше.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Feb 24, 2018 at 4:45am PST

– Чи плануєш завершити задум навколосвітньої подорожі?

– Так! Спершу я попрацюю, щоб фінансово мати можливість це здійснити, завершу справи у Києві і думаю, що з Нового року знову чкурну кудись, бо ще багато усього хочу побачити.

Як спланувати подорож студентці з обмеженим бюджетом?

Як спланувати? Та ніяк, для мене це складно, ти не можеш передбачити усіх нюансів. Так цікавіше, тим більше туристичні маршрути – це не для мене. Я хотіла бачити життя таким, як воно є. Щодо витрат, то 35$ коштує віза на Шрі-Ланку і 75$ для українців у Індію, інші країни без віз. З собою на 4 місяці я взяла 800$.

– 800$ на такий великий період часу, як вдавалося економити?

– Тут все просто: автостоп і КаучСерфінґ (мережа гостинності у вигляді онлайн-сервісу, яка об’єднує більше 2 мільйонів людей у 238 країнах. Учасники безкоштовно діляться один з одним місцем для ночівлі під час подорожей та розвивають культурний взаємообмін, – ред). Вийти з різних авантюрних ситуацій нам допомагала харизма, але не завжди… Перед Шрі-Ланкою ми з супутником розділилися, так нам було легше, кожен має свій темп.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Mar 15, 2018 at 10:16am PDT

Приїхавши на Шрі-Ланку, я зустрілася з другом з Бразилії і ми вирішили піти в національний парк і розкласти палатку. Далі нас благополучно забрала поліція, бо як виявилося це заборонено.

У нас ніхто нічого не питав, у відділку ніхто не говорив англійською, нас повели під суд. І ми заплатили 300$ штрафу, враховуючи цей факт можна автоматично скоротити мої витрати.

– Як прийшлося з речами?

– У мене був 20-літровий рюкзак, брала з собою спальник, каремат і ще купу речей, я ж дівчина! Але, якщо ви можете все вмістити у менший об’єм, то будь ласка. Я бачила дівчинку, яка подорожувала із семи-кілограмовим наплічником.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Feb 4, 2018 at 9:44pm PST

– Головною метою була Індія. Чи знайшла ти там духовний спокій?

Насправді Індія дуже галаслива, туди потрібно брати беруші.

– Свій спокій я віднайшла у віпасані, що у перекладі означає “Медитація прозріння”. Це один із напрямів розвитку людини за допомогою буддійської медитації. У мене було 10 днів медитації, коли не можна читати, писати, говорити і контактувати з гаджетами і людьми.

Ми слухали лекції, як правильно акцентуватися на думках, насолоджувалися світом і були наодинці з собою. Цей вид медитації допоміг мені вирішити особисті переживання, прийти до осмислення і переусвідомлення власних проблем і життя вцілому.

Перший день віпасани припав на мій день народження (22.01, – ред.), тому на всі привітання я відповіла через 10 днів. Ох і довелось понервувати усім.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Apr 13, 2018 at 10:45pm PDT

– Індія це рай для вегетаріанця, чи припала тобі до душі місцева кухня?

– Їжа дуже гостра і її гострота зменшується з півночі на південь країни. Вони додають стільки приправ, що й годі усі запам’ятати. Я вегетаріанка уже 5 років, тому цікаво було скуштувати їхні варіації такого меню. До широкого асортименту гострих приправ я звикла за два дні.

– Ти навчаєшся на випускному курсі. Як вдалось поєднати навчання та подорож?

– Протягом подорожі я зовсім не вчилася, але вчасно повернулася в момент написання всіх модульних перед заліковою сесією. Тому успішно склала все на 4–5 і мене допустили до сесії.

Цьгоріч я закінчувала бакалаврат КНТЕУ за спеціальністю менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Труднощів із державними іспитами не виникло, тому я щаслива очікую диплом бакалавра.

– Чи виправдали індуси твої очікування?

– Я більше вірила у духовність цих людей, що вони широко обізнані, щасливі і що всі їдуть в Індію, щоб віднайти гармонію всередині себе, помедитувати. Насправді ці обивателі більше релігійні аніж духовні. А для мене це різні речі.

Вони виконують свої ритуали за традиційною звичкою, а вірять тому що так сказали батьки. Далеко не усі осмислюють духовну цінність і це стало для мене маленьким потрясінням.

– Як змінюється життя після Travel alone?

– Ти більше часу проводиш сам із собою, це дає тобі розуміння того, що насправді хочеш ти, а що інші. Коли все вирішуєш сам, то це сильно тебе загартовує, потім стає легше досягати поставлених цілей. Я задоволена змінами у собі, бо все змінилося на краще.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Mar 31, 2018 at 8:51am PDT

У своєму профілі Instagram, Ліза звітувала про свою подорож Азією і буде розповідати про наступні подорожі світом. Записи веде англійською мовою, для зручної комунікації.

Зараз, на жаль, вкрай нестабільний час в Україні. Але саме цей фактор і сприяє самостійним мандрівникам! Накопичення грошей у гривні – зараз не найрозумніша ідея. Усі кинулися вкладати кошти або ж витрачати їх. Хтось вирішує зробити ремонт чи придбати техніку або ж інвестувати в Біткоін, інші складають заначки під подушку.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Apr 20, 2018 at 10:39pm PDT



Шановні читачі, найкраща інвестиція – це вкладення у власні спогади і враження. Я більш ніж впевнена, що через роки вам не згадаються ті туфлі, що ви купили, але світанки на березі моря точно припадуть до душі. Новий телевізор не передасть емоцій від прогулянок вузькими стежками гір, тому живіть так, щоб вам було що згадати зимовими вечорами.

Фото: elizabethgafich

Софія Телішеська