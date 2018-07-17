Бійки за місце під сонцем. Де в Одесі знайти безкоштовні пляжі

Пляжі Одеси заставлені шезлонгами. Як на відпочинку не потрапити на поле битви з бічбоями та що буде, якщо не сплатити місце під сонцем?
Щороку до Одеси приїжджають десятки тисяч туристів. Люди розраховують на відносно недорогий відпочинок і безкоштовні пляжі, аби хоч на чомусь зекономити.
Однак у реальності більшість пляжів заставлені шезлонгами. На деяких – дерев’яні та навіть металеві конструкції.
У пошуках вільного місця біля води доведеться обійти не один пляж і витрати на це кілька годин часу.
Значно простіше розвернути шезлонг, звільнивши собі місце. Але якщо ви зважилися на це, готуйтеся до відсічі охорони.
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