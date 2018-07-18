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Подорожі до Грузії з України – нові правила

Україна і Грузія домовилися про прискорення процесу введення поїздок між країнами за внутрішнім біометричним паспортам. 

Така домовленість була досягнута під час зустрічі міністра Кабінету міністрів України Олександра Саєнка з новопризначеним прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, яка відбулася 17 липня в Тбілісі, повідомляє прес-служба українського Кабміну.

Водночас, про якісь конкретні терміни мова поки не йде. При цьому повідомляється, що сторони висловили готовність активізувати співпрацю в розвитку транспортних коридорів в рамках Нового Шовкового шляху.

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– Україна готова продовжувати конструктивний діалог і співпрацю з питань вдосконалення існуючих і розвитку нових транспортних маршрутів, а також усунення перешкод на шляху руху товарів і послуг. У цьому контексті актуальним є питання розвитку Нового Шовкового шляху, – зазначив Саєнко.

Як відомо, Європарламент увів нові правила в’їзду до Шенгену. Факти ICTV писали про нову систему та ціни.

Фото: УНІАН

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