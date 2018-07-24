Відпочинок в Очакові 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Очаків вважається одним з найкращих курортів для сімейного відпочинку. Факти ICTV пропонують варіант недорогої відпустки в Україні.

Очаків – курорт в Миколаївській області. Піщані пляжі мають пологе дно і тягнуться вздовж усього узбережжя.

Очаків – кліматичний курорт з багатими ресурсами мінеральних вод і лікувальних грязей. Узбережжя Азовського моря в районі Очакова унікальне своїми природними об’єктами. Тут багато мальовничих обривів, піщані коси і мілководні затоки, в яких прекрасно прогрівається вода.

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Приїхавши на відпочинок в Очаків, можна пройти курс оздоровлення в пансіонатах і зміцнити імунітет.

Як дістатися

Від Києва до Очакова 553 км.

Потяг

Якщо ви вирішите їхати на поїзді, тоді необхідно купувати квитки до Миколаєва (ціна з Києва – від 169 грн). Їхати 9 годин. Там пересісти на автобус, який довезе до Очакова за 2 години. Ціна квитка – 70 гривень.

Автобус

Прямий автобус з Києва до Очакова буде коштувати 385 гривень. Дорога забере 12 годин.

Де жити

Готелі

Marine

У номерах готелю є холодильник, супутникове ТБ, Wі-Fі, вентилятор або кондиціонер.

На території є окремі столики, паркінг, мангал. Є можливість готувати самостійно.

Вартість проживання в двомісному номері з 25 червня по 31 серпня – 774 гривні на добу. Ціна вказана за номер і включає в себе 2 обіди.

Лютик

Розташований в 5 хвилинах ходьби від пляжу і від центрального ринку.

Є окрема кухня для самостійного приготування їжі з необхідним набором посуду, холодильником, газовою плитою, мікрохвильовкою.

На території є мангал, душ з гарячою водою, туалет, стоянка і Wi-Fi.

Вартість проживання в літні місяці – 120 гривень з людини в добу. Діти до 3 років – 60 гривень.

Паланга

Міні-готель знаходиться за 110 м від моря.

Номери здаються з усіма зручностями. Є гаряча і холодна вода цілодобово, кондиціонер, телевізор, кухня з набором посуду, мангал.

Вартість проживання з 20.06 до 28.08 – від 200 гривень з людини на добу.

Світлана

Знаходиться за 300 метрів від моря.

Тут є літня веранда, майданчик для відпочинку, дитячий майданчик, стоянка, сауна. Також можна брати мангал.

На території є кухня для приготування їжі.

Вартість проживання в липні і серпні – 120 гривень. Ціна вказана за людину на добу.

МІТЕК

Цей п’ятиповерховий міні-готель знаходиться в 5 хвилинах ходьби від моря.

Тут є внутрішня стоянка і закритий двір.

У номерах є інтернет і телевізор.

На території обладнана кухня для приготування їжі.

Вартість двомісного номера в літній період становить 600 гривень на добу. Ціна вказана за номер.

Приватне житло

В Очакові можна зняти кімнату в приватному секторі. Ціна стартує від 60 гривень на добу з людини. Трикімнатна квартира в літній період буде коштувати від 500 гривень на добу. Однокімнатну квартиру біля моря можна зняти за 300 гривень.

Пляжі в Очакові

Пляжі в Очакові піщані і порівняно малолюдні. Вода чиста і прозора. Над пляжами підносяться мальовничі обриви.

Більшість пляжів безкоштовні.













Відпочинок в Очакові 2018: огляд житла, пляжів і розваг / 7 фотографий

Розваги в Очакові

В Очакові є аквапарк і водні атракціони на пляжах: надувні гірки, банани, таблетки та скутери.

Аквапарк Аттика

До послуг відвідувачів – дитячі і дорослі водні атракціони:

6 водних гірок висотою до 9,45 метрів;

4 яскравих казкових гірки-мультяшки в дитячому басейні;

великий басейн для плавання;

дитячий басейн глибиною 0,5 м з фонтанчиками.

Ціни на продукти в Очакові

В Очакові є супермаркет АТБ, де можна купити продукти за звичайними цінами, а іноді зі знижкою.

На ринку продукти дорожче на 15-20%.

Нагадаємо, Факти ICTV допомагають зібрати необхідні речі для відпочинку за кордоном, на морі, в горах або вдома. Ми вивчили модні тенденції, дізналися багато про практичне використання різних речей, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.