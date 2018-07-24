Відпочинок в Очакові 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Очаків вважається одним з найкращих курортів для сімейного відпочинку. Факти ICTV пропонують варіант недорогої відпустки в Україні.
Очаків – курорт в Миколаївській області. Піщані пляжі мають пологе дно і тягнуться вздовж усього узбережжя.
Очаків – кліматичний курорт з багатими ресурсами мінеральних вод і лікувальних грязей. Узбережжя Азовського моря в районі Очакова унікальне своїми природними об’єктами. Тут багато мальовничих обривів, піщані коси і мілководні затоки, в яких прекрасно прогрівається вода.
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Приїхавши на відпочинок в Очаків, можна пройти курс оздоровлення в пансіонатах і зміцнити імунітет.
Як дістатися
Від Києва до Очакова 553 км.
Потяг
Якщо ви вирішите їхати на поїзді, тоді необхідно купувати квитки до Миколаєва (ціна з Києва – від 169 грн). Їхати 9 годин. Там пересісти на автобус, який довезе до Очакова за 2 години. Ціна квитка – 70 гривень.
Автобус
Прямий автобус з Києва до Очакова буде коштувати 385 гривень. Дорога забере 12 годин.
Де жити
Готелі
Marine
У номерах готелю є холодильник, супутникове ТБ, Wі-Fі, вентилятор або кондиціонер.
На території є окремі столики, паркінг, мангал. Є можливість готувати самостійно.
Вартість проживання в двомісному номері з 25 червня по 31 серпня – 774 гривні на добу. Ціна вказана за номер і включає в себе 2 обіди.
Лютик
Розташований в 5 хвилинах ходьби від пляжу і від центрального ринку.
Є окрема кухня для самостійного приготування їжі з необхідним набором посуду, холодильником, газовою плитою, мікрохвильовкою.
На території є мангал, душ з гарячою водою, туалет, стоянка і Wi-Fi.
Вартість проживання в літні місяці – 120 гривень з людини в добу. Діти до 3 років – 60 гривень.
Паланга
Міні-готель знаходиться за 110 м від моря.
Номери здаються з усіма зручностями. Є гаряча і холодна вода цілодобово, кондиціонер, телевізор, кухня з набором посуду, мангал.
Вартість проживання з 20.06 до 28.08 – від 200 гривень з людини на добу.
Світлана
Знаходиться за 300 метрів від моря.
Тут є літня веранда, майданчик для відпочинку, дитячий майданчик, стоянка, сауна. Також можна брати мангал.
На території є кухня для приготування їжі.
Вартість проживання в липні і серпні – 120 гривень. Ціна вказана за людину на добу.
МІТЕК
Цей п’ятиповерховий міні-готель знаходиться в 5 хвилинах ходьби від моря.
Тут є внутрішня стоянка і закритий двір.
У номерах є інтернет і телевізор.
На території обладнана кухня для приготування їжі.
Вартість двомісного номера в літній період становить 600 гривень на добу. Ціна вказана за номер.
Приватне житло
В Очакові можна зняти кімнату в приватному секторі. Ціна стартує від 60 гривень на добу з людини. Трикімнатна квартира в літній період буде коштувати від 500 гривень на добу. Однокімнатну квартиру біля моря можна зняти за 300 гривень.
Пляжі в Очакові
Пляжі в Очакові піщані і порівняно малолюдні. Вода чиста і прозора. Над пляжами підносяться мальовничі обриви.
Більшість пляжів безкоштовні.
Розваги в Очакові
В Очакові є аквапарк і водні атракціони на пляжах: надувні гірки, банани, таблетки та скутери.
Аквапарк Аттика
До послуг відвідувачів – дитячі і дорослі водні атракціони:
6 водних гірок висотою до 9,45 метрів;
4 яскравих казкових гірки-мультяшки в дитячому басейні;
великий басейн для плавання;
дитячий басейн глибиною 0,5 м з фонтанчиками.
Ціни на продукти в Очакові
В Очакові є супермаркет АТБ, де можна купити продукти за звичайними цінами, а іноді зі знижкою.
На ринку продукти дорожче на 15-20%.
Нагадаємо, Факти ICTV допомагають зібрати необхідні речі для відпочинку за кордоном, на морі, в горах або вдома. Ми вивчили модні тенденції, дізналися багато про практичне використання різних речей, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.