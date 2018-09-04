Куди піти з дітьми на вихідних у Києві: топ-8 місць

Факти ICTV радять, куди можна піти з дітьми на вихідних у Києві.

Факти ICTV впевнені: цікаво провести вихідні можна не лише вдома перед телевізором, тому підготували для вас 8 місць, куди можна піти з дітьми на вихідних у Києві.

Зоопарк 12 місяців

Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Вербова, 79.

Зоопарк 12 місяців під Києвом – новий, сучасний, європейський зоопарк, де можна цікаво провести своє дозвілля. На величезній території можна побачити не лише стандартних мешканців зоопарків, а й екзотичних тварин, можна погодувати або погладити тваринок у контактному зоопарку або покататися верхи на верблюді. Також тут ви зможете побачити на власні очі замок Нойшванштайн – точнысынько такий, як на заставці Дісней.

Вартість: повний – 170 грн, дитячий (3 – 6 років або до 120 см) – 60 грн, дитячий до 3-х років – безкоштовно.

Дитяча залізниця

Київ, вул. Тимофія Шамрила, 4, станція Вишенька (Сирецький парк, м. Дорогожичі)

На Київській дитячій залізниці юні залізничники проходять профорієнтаційне навчання робітничих професій залізничного транспорту. Так, вас покатають на потязі і будуть обслуговувати дітки. Все, як на справжній, дорослій залізниці. Це не лише буде цікаво, а й корисно. Хто знає, можливо саме тут ваша дитина визначиться з майбутньою професією.

Вартість: дорослий квиток – 24 грн, дитячий квиток – 18 грн, для дітей до 6 років проїзд безкоштовний.

Музей мініатюр

Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 5.

Найменша в світі книга зберігається тут. Це офіційно зафіксовано книгою рекордів Гіннеса. Тут експонуються цілі композиції, створені на половині макового зерна, а через вушко голки мчить єгипетський фараон. Таке варто побачити. Автор майстерні міні-чудес – Микола Сядристий – вже увійшов в історію світового мистецтва.

Вартість: 50 грн

Страусина ферма в Ясногородці

Київ, Макарівський район, с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32.

Ферма знаходиться недалеко від Києва, але враження варті того, щоб витратити час на дорогу. Тут ви зможете не лише подивитися і доторкнутися до страусів, а й відвідати маленький зоопарк на території і покататися на дитячих улюбленцях – атракціонах.

Вартість: дорослий квиток – 100 грн, дитячий – 50 грн (від 1 року до 14 років).

Експоцентр на ВДНГ

Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1.

Сьогоднішній Експоцентр не має постійних експозицій, а займається виставковою діяльністю. Ви можете відвідати з дітьми різноманітні цікаві виставки, або ж просто прогулятися величезною територією, подихати свіжим повітрям, покататися на велосипедах, які можна взяти на прокат, і подивитися на конячок, бо на території Експоцентру розташовані великі стайні, в яких перебувають десятки породистих коней.

Океанаріум

Київ, ул. Малишка 3, ТЦ Дитячий світ.

Океанаріум – музей із живими експонатами, мешканцями морей та океанів планети. Тут ви не тільки побуваєте у підводному тунелі, побачите величезних акул, скатів і різноманітних рибок, а й станете свідком щоденних ексклюзивних шоу з водними мешканцями – шоу годівлі акул та шоу з русалками.

Вартість: дорослий квиток – 170 грн, дитячий – 130 грн (від 1 року до 14 років).

Планетарій

Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Сеанси у планетарії — це науково-популярні лекції, літературно-мистецькі програми або казково-пізнавальні дитячі програми з астрономії та космонавтики. Кожен сеанс супроводжується незабутніми астрономічними спецефектами – демонстрацією зоряного неба обох півкуль, сонячних і місячних затемнень, комет, метеорних дощів тощо. Ось де ви не тільки розважитеся, а й проведете час із користю.

Вартість: від 100 до 500.

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Експериментаніум

Київ, вул. Степана Бандери, 6.

Це науково-розважальний центр, де наочно і доступно демонструються закони науки та явища навколишнього світу. Торкайся експонатів, експериментуй, проводь досліди! − закликають в Експериментаніумі. Саме завдяки цьому наука перестає бути нудною.

Вартість: дорослий квиток – 180 грн, дитячий – 165 грн (від 1 року до 16 років), діти до 3 років безкоштовно.

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