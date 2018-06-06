Студент із Китаю придумав робота-собаку для самотніх людей. Улюбленець може образитися на власника за погану поведінку та навіть вдарити струмом.

Студент із Китаю Кханг Яньмін (Zhang Jianming) придумав робота Поганого собаку, який повинен допомогти молоді впоратися із самотністю. Робота представили на конференції із залучення молодих розробників, передає TechNode.

Поганий собака постійно змушує власника активно спілкуватися з ним. Робот вміє відслідковувати життєві показники власника, приймати доставку, якщо нікого немає вдома, а також “імітувати всі плюси та мінуси володіння собакою для одиноких городян”.

На відміну від справжніх собак, у Поганого собаки встановлено інфрачервоний сенсор для вимірювання температури власника. З його допомогою робот може визначити настрій людини та спробувати відреагувати.

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Якщо робот помітив, що людина занадто довго сидить або лежить, він використовує датчик, щоб зрозуміти, лінується він, хворіє або “просто помер”.

У випадку, якщо Поганий собака помітить, що господар приділяє йому мало часу або ігнорує, а також лається або погано стежить за зарядом батареї, він може помститися.

Очі робота стануть червоними, якщо він зрозуміє, що з ним погано поводяться. У більш серйозних випадках він може вдарити власника (або кур’єра) електрикою.



TechNode/Frank Hersey

TechNode/Frank Hersey

TechNode/Frank Hersey TechNode/Frank Hersey Рятує від самотності та б’є струмом. У Китаї створили унікального робота-собаку / 4 фотографии

Висота робота становить близько 30 сантиметрів. На розробку прототипа у студента пішло лише 50 днів, після чого його надрукували на 3D-принтері.

Кодування пристрою зайняло близько двох днів.

До слова, американська компанія Boston Dynamics запустить продаж роботів-собак SpotMini вже у 2019 році.

Фото: TechNode/Frank Hersey