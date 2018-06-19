Підприємства Укроборонпрому об’єднають у 5 кластерів

Усі підприємства державного концерну Укроборонпром будуть об’єднані в п’ять кластерів, що дозволить вирішувати складніші та комплексні завдання.

Про це на прес-конференції повідомив голова наглядової ради ДК Укроборонпром Михайло Згуровський, пише УНІАН.

– Це авіаційний, бронетанковий, суднобудівний, радіолокаційний і кластер точного озброєння, – сказав він.

За його словами, зараз процес створення кластерів триває.

Читайте: Вражає точно у ціль! Укроборонпром випробував бойовий модуль Дуплет

– У цих кластерах підприємства не втрачають своєї автономії як юридичні особи, вони, як і раніше, будуть діяти в якості незалежних підприємств з усіма можливостями і напрацьованими зв’язками, але з точки координації їхніх дій під час виконання великих комплексних проектів ресурси будуть об’єднуватися, – додав він.

Нагадаємо, 12 лютого глава держконцерну Укроборонпром Роман Романов заявив про рішення піти у відставку. На його місце призначено Павла Букіна.