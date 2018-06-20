Точність до 97%! Вчені навчили робота читати думки

Вчені навчили робота миттєво інтерпретувати рухи людських рук і сигнали мозку, а також реагувати на них певними діями.

Вчені з МТІ і лабораторії штучного інтелекту (CSAIL) навчили робота сканувати мозок. Спеціально для цього була розроблена мова, заснована на поєднанні мозкових хвиль і жестів, пише BGR.

Результати, які продемонструвала машина, коливаються в межах від 70 до 97%.

Ідея технології полягає у тому, щоб робот миттєво співвідносив і інтерпретував рухи рук людини та сигнали мозку, а також реагував на них діями.

Головне її призначення – полегшити управління роботами людям з обмеженими можливостями та людям літнього віку.

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Зараз технологія знаходиться на початковому етапі розробки. До неї залучили учасників, які носитимуть на собі громіздкі пристрої, що вимірюють активність мозку та скорочення м’язів.

До експериментів також підключили робота-гуманоїда на ім’я Бакстер із Rethink Robotics. Частково проект фінансується компанією Boeing.

Спільний винахід МТІ і CSAIL повинні представити на наступному тижні на конференції Robotics: Science and Systems (RSS) у Піттсбурзі.

До слова, в Данії почали використовувати програмне забезпечення, яке допомагає швидко діагностувати серцевий напад по телефону.

Фото: Кадр із відео