PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Точність до 97%! Вчені навчили робота читати думки/

Точність до 97%! Вчені навчили робота читати думки

Вчені навчили робота миттєво інтерпретувати рухи людських рук і сигнали мозку, а також реагувати на них певними діями.

Робот що читає думки

Вчені з МТІ і лабораторії штучного інтелекту (CSAIL) навчили робота сканувати мозок. Спеціально для цього була розроблена мова, заснована на поєднанні мозкових хвиль і жестів, пише BGR.

Результати, які продемонструвала машина, коливаються в межах від 70 до 97%.

Ідея технології полягає у тому, щоб робот миттєво співвідносив і інтерпретував рухи рук людини та сигнали мозку, а також реагував на них діями.

Головне її призначення – полегшити управління роботами людям з обмеженими можливостями та людям літнього віку.

Читайте: Вчені винайшли “нерви” для роботів

Зараз технологія знаходиться на початковому етапі розробки. До неї залучили учасників, які носитимуть на собі громіздкі пристрої, що вимірюють активність мозку та скорочення м’язів.

До експериментів також підключили робота-гуманоїда на ім’я Бакстер із Rethink Robotics. Частково проект фінансується компанією Boeing.

Спільний винахід МТІ і CSAIL повинні представити на наступному тижні на конференції Robotics: Science and Systems (RSS) у Піттсбурзі.

До слова, в Данії почали використовувати програмне забезпечення, яке допомагає швидко діагностувати серцевий напад по телефону.

Фото: Кадр із відео

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Серцевий напад
Штучний інтелект навчили діагностувати серцевий напад
Apple для вимірювання тиску
Apple запатентувала гаджет для вимірювання тиску
Поганий робот-собака
Рятує від самотності та б’є струмом. У Китаї створили унікального робота-собаку
Робот
Вчені винайшли “нерви” для роботів
робот
Жінку попросили довести, що вона не робот під час покупки авто
Google створила бота, що говорить як людина
Boston Dynamics запустить продаж роботів-собак у 2019 році
Робот
Полетить на Марс після Тесли. Робот Boston Dynamics навчився бігати і стрибати
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка