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Укроборонпром показав унікальні новітні розробки

На підприємстві Іскра відбулась демонстрація унікальних розробок у сфері радіолокації та радіоелектронної боротьби.

Під час візиту президента України Петра Порошенка в Запорізьку область на науково-виробничому комплексі Іскра відбулася демонстрація унікальних розробок в області радіолокації і радіоелектронної боротьби, які призначені для посилення Збройних сил.

Як повідомляє прес-служба Укроборонпрому в суботу, 23 червня, фахівці підприємства виготовили і зараз проводять випробування одразу чотирьох станцій. А саме: контрбатарейного радара 1Л220УК, високомобільного радара метрового діапазону радіохвиль МР-1, автоматизованого комплексу радіоперешкод Мандат і мобільного 3D оглядового радіолокатора 80К6Т, який демонструвався на торішній виставці Зброя та безпека.

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Укроборонпром показав унікальні новітні розробки / 2 фотографии

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Крім того, на Іскрі зараз йде розробка ще двох виробів: спеціальної радіолокаційної станції ДВ1, призначеної для створення суцільного радіолокаційного поля уздовж кордону України, і контрбатарейного радара нового покоління Мангуст.

До слова, Укроборонпром випробував вдосконалений бойовий модуль Дуплет.

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