В Україні розробляють легкий тактичний бронеавтомобіль Сavalier

Укравтобуспром займеться виробництвом бронетехніки.
Укравтобуспром розробляє легкий тактичний броньований автомобіль – Light Tactical Armoured Vehicle (LTAV), повідомляє портал defence-blog.com. Машина колісної формули 4х4 і повною масою 6,6 т може перевозити до 6 чоловік десанту. Корпус отримає V-подібне днище, що дозволить значно посилити протимінний захист.
Бронеавтомобіль розробки Укравтобуспром планується назвати Сavalier. Машину можна буде оснастити різним озброєнням – у вежі або дистанційному модулі.
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Яких-небудь ще технічних подробиць про новинку не повідомляється.
Нагадаємо, раніше в Україні презентували військовий автомобіль Новатор.
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