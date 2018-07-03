Миттєво спалює шкіру: в Китаї створили “невидиму” лазерну гвинтівку

Лазерна штурмова гвинтівка ZKZM-500 стріляє безшумно та на невидимій частоті.

У Китаї розробники заявили про створення працюючої лазерної зброї реальної дії, яка здатна “миттєво спалювати” шкіру людини. Про це повідомляє Gizmodo.

Згідно з повідомленням розробників Сианьського інституту оптики при Китайській академії наук, лазерна штурмова гвинтівка ZKZM-500 здатна вражати ціль з відстані у кілометр.

Відзначається, що зброя, яка стріляє лазерним променем, запалює об’єкти і спалює шкіру людини.

Зброя калібру 15 мм важить 3 кг і має дальність стрільби 800 м. Пристрій може бути змонтовано на автомобілях, човнах і літаках.

Видання пише, що у разі захоплення заручників лазерна гвинтівка може бути використана для “тимчасового відключення викрадачів”, так як може пошкодити сітківку ока. Потужності променя досить, щоб пропалити бензобак.

Знаряддя безшумне. Лазер налаштований на невидиму частоту – неможливо зрозуміти, звідки стрілянина.

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Фахівці вважають, що літієва батарея гвинтівки може обробляти більше 1000 лазерних імпульсів, які тривають близько двох секунд.

Вартість новинки становить близько $15000.

Як повідомлялося, проросійські бойовики на Донбасі покалічили прикордонника лазерною зброєю.

Фото: Прес-матеріал від ZKZM Laser