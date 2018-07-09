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В Україні випробували новий протитанковий гранатомет Ланцея

У кінці квітня на одному з полігонів на Дніпропетровщині розпочалися випробування вітчизняного станкового протитанкового гранатомета Ланцея.

Розробник і виробник вітчизняного станкового протитанкового гранатомета Ланцея – компанія ТОВ Рубін-2017, повідомляє Український мілітарний портал.

З опублікованих матеріалів можна зробити висновок, що Ланцея – копія радянського станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 Спис, який був прийнятий на озброєння в 1963 році.

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Під час випробування Ланцеї була присутня комісія з офіцерів Міністерства оборони України, наукових співробітників і розробників гранатомета.

Нагадаємо,Нацгвардія взяла на озброєння американські протитанкові гранатомети RSRL-1.

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