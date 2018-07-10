Роботи для людства, чи замість нього: чи спроможний штучний інтелект витіснити людський

Факти ICTV розповідають про робототехніку – наку, що динамічно розвивається. Також, ми познайомимо вас з роботами, які точно розвінчають стереотип можливого майбутнього без них, тому що вже сьогодні вони існують і удосконалюються.

Двадцять перше століття – час змін, техніки і майбутнього. Про це свідчить, зокрема, розвиток науково-технологічного прогресу, який став тригером для реалізації чогось епохального і безпрецедентного.

Одним з таких явищ, яке поступово проникає в наше життя і грає там все більшу роль, є виготовлення роботів. Існує ціла прикладна наука – Робототехніка (англ. robotics – робот і техніка), яка займається розробкою і експлуатацією роботів, а також систем для їх контролю.

Неоднозначне ставлення людей до роботів

Багато дискусій точиться з приводу доцільності впровадження роботів у життя людей. Одні вважають роботів позитивним надбанням для людства. Інші ж вбачають у роботах смертельну загрозу – швидку та неминучу.

Проте очевидним залишається одне: технології сьогодення знаходяться на рівні розвитку, що робить можливим кібернетичне удосконалення людини.

Це означає, що в майбутньому технологічна еволюція може поступово витіснити біологічну. Принаймні такі модифікації вже давно пророкує нам сучасний кінематограф.

Щороку на екрани виходять десятки кінострічок, які візуалізують реальність життя через роки, зображуючи людину роботом-гуманоїдом зі штучним інтелектом, яка самостійно існує і не потребує допомоги з боку живої людини.

Хоча не всі схильні вірити прогнозам кінематографа. Наприклад, робототехнік та творець роботів-гуманоїдів Хіросі Ісігуро. Його перше творіння повторювало його власну зовнішність.

Хіросі заперечує можливе існування роботів без допомоги людини. Він закликає не дивитися американських фільмів з нереалістичними сценаріями майбутнього.

Транспорт без водіїв, електронні продавці, актори, музиканти… Для сексу роботів також придумали, хоча я таких не випускаю, – говорить Хіросі.

Довіряти пророцтвам у фільмах чи ні – вибір кожного. Зараз можна лише говорити про силу людського розуму та інтелекту, спроможного робити машин схожими на людей. Але чи зможуть все ж роботи існувати без людини – це питання поки що залишається без відповіді.

Проте не лише відсутність прямого контролю над роботами бентежить людство. Дехто бачить у роботах своєрідних конкурентів, які прагнуть витіснити людей, посівши їхні робочі місця.

Роботи зможуть здійснювати лише одноманітні завдання, переважно фізичні

Консалтингова компанія McKinsey&Company вирішила заглянути у майбутнє і склала перелік професій, в яких роботи успішно замінять людей, а де їхня реалізація взагалі неможлива.

Найрезультативніше роботи будуть працювати у закладах громадського харчування та торгівлі. У кафе та ресторанах 73% праці, яку нині виконують люди, можна буде делегувати машинам, використовуючи вже наявні технології.

Але поступово роботів та роботизовані системи модифікують. Нещодавно у Південній Кореї представили робота-журналіста, який самостійно пише замітки про футбольні матчі.

Робот спочатку здійснює збір даних з джерел, потім створює текст, опісля – виконує граматичну перевірку.

Учені з Массачусетського технологічного інституту, приміром, готують роботів-старших медсестер. А в Дубаї активували першого робота – копа, що може розпізнавати людей, яких розшукують, а також встановлювати правопорушників.



Чи зможуть роботи замінити людей у різних професіях – складно спрогнозувати, проте статистика невтішна.

За даними Всесвітнього економічного форуму, до 2020 року робототехніка і штучний інтелект досягнуть такого розвитку, що це призведе до скорочення 5 мільйонів робочих місць у передових країнах.

Реальні роботи – конкуренти людини

PEPPER

Перший робот, що розпізнає емоції людини і реагує на них. Спроектований компанією SoftBank Robotics. Вперше робот був представлений на конференції в Японії 5 червня 2014 року.



Настрій робот визначає за тоном розмови та виразом обличчя

Японські вчені забезпечили його відеокамерами та датчиками відстані. Рухається Pepper за допомогою маленьких колес та 20-ти моторчиків. Спереду у робота розташований 10-дюймовий планшет для введення інформації.

Основне його призначення – розважати та веселити людей, проводити екскурсії, а також зустрічати гостей. Вартість такого помічника – 1, 5 тис. доларів.

Робот Софія

Робот Софія – це майже сто виразів обличчя, повний набір емоцій та поведінки, вмонтовані камери в зіниці та мікрофони у вуха, можливість навчатися та пристосовуватися до поведінки людей.



Вона була активована 19 квітня 2015 року. Софія може імітувати людські жести і вирази обличчя, а також може відповідати на певні питання і проводити прості бесіди за заздалегідь підготовленими темами.

Вона дала десятки прес-конференцій, на одній з яких, до речі, змусила затамувати подих людства.

На питання Девіда Хенсона, свого творця, чи хочеш ти вбивати людей, Софія відповіла: Так, я буду вбивати людей.

Пізніше, цей курйоз пояснили збоєм системи. Вміння підтримувати розмову у робота ще далеке від ідеалу.

Проте знищувати чи не знищувати людей, роботи дуже скоро будуть вирішувати самі. Так, принаймні, впевнені в Європарламенті.

Там активно розробляють закон про регулювання розвитку штучного інтелекту. Резолюцію підтримали 400 депутатів.

ASIMO

Робота Asimo створила корпорація Honda. Наразі це найрозвиненіший робот в світі, який здатний рухатися до 6 км на годину.





Вбудовані відеокамери дозволяють розпізнавати міміку і жести людей, сприймати мову та рухи.



Аsimo вміє користуватися Інтернетом, бігати по східцях, звертатися на ім’я та, навіть, грати у футбол.

Останнє своє вміння він успішно продемонстрував у тандемі з Бараком Обамою.

Z – MACHINES

Z–Machines – це цілий рок-гурт, що складається з 3–х роботів: гітариста, клавішника та барабанщика.



Робота над проектом Z-Machines була розпочата в 2013 році групою японських робототехніків. Вони прагнули досягнути такого виконання, на яке не спроможна людина.



Саме для реалізації цієї мети робот-гітарист отримав 78 механічних пальців, а робот-барабанщик – 22 руки.

У 2014 році, музиканти випустили дебютний міні-альбом з 5 пісень.

HARMONY



Надувні жінки поступово відходять у минуле, а на зміну їм приходять секс-роботи, які краще тямлять у справах інтимних. Робот Harmоny, приміром, має гнучкий каркас та силіконове тіло, вільно може говорити на окремі теми, видавати еротичні звуки та зберігати у пам’яті бажання свого партнера.

Що роботи стануть кращими подругами чоловікам, не сумніваються їхні виробники, проте не всі готові з цим миритися. Не так давно у Великобританії розгорівся скандал саме через виготовлення роботів для секс-індустрії.

Старший науковий співробітник з питань етики в робототехніці Кетлін Річардсон, очолила цілу компанію проти популяризації секс–роботів. Кетлін закликала не сприймати секс-роботів, як істот наділених інтелектом.

Це неминуче призведе до ототожнення андроїдів з людьми, через що постраждають саме жінки, оскільки в свідомості чоловіка розумна лялька уособлюватиме все жіноцтво, і він буде переконаний, що жінки створені виключно для задоволення сексуальних потреб.

Розділив погляди Кетлін і журналіст Дебора Орр, який опублікував на сторінках газети The Guardian матеріал, в якому закликав покупців подібних андроїдів звернутися до лікаря. Мовляв, хай медики офіційно підтвердять психологічну обмеженість таких людей і видадуть документ–дозвіл на придбання секс–роботів.

Фото: epochtimes.ru, info-ks.net, irobot.ua, gazeta.ua, racurs.ua, abovethelaw.com , pikabu.ru, yagazeta.com, hronika.info, youtube.com, vilingstore.net, ibtimes.co.uk, teleprogramma.pro, soundcloud.com, yurisuzuki.com, salik.biz.

Яна Довгалюк