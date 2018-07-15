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Siemens представив пасажирський поїзд з робочою швидкістю 360 км/год

Компанія Siemens представила новий високошвидкісний пасажирський поїзд Velaro Novo, здатний розвивати швидкість від 250 до 360 км/ч.

Про це йдеться у прес-релізі компанії Siemens.

Як стверджує компанія, при швидкості 300 км/год новий високошвидкісний потяг використовує на 30 відсотків менше енергії, ніж попередні моделі Velaro.

Вага поїзда зменшена на 15 відсотків, водночас місце для пасажирів збільшено на 10 відсотків.

Корпус поїзда базується на концепції “порожньої трубки”, що означає, що всередині немає постійних об’єктів, і інтер’єр може бути виготовлений відповідно до побажань замовника.

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Потяги можуть бути адаптовані до нових потреб оператора навіть після кількох років експлуатації.

До слова, Siemens тестує новий високошвидкісний потяг з квітня 2018 року по всій Німеччині.

Нагадаємо, Україна і Hyperloop підписали угоду про співпрацю.

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